聽新聞
test
0:00 / 0:00
畢業季就業超前部署 4萬9000元月薪職缺等應徵
再過幾個月就是畢業季，新北就服處明天上午11點至下午3點，在輔仁大學舉辦校園就業博覽會，就服處指出，分別有旅宿餐飲業、零售量販業、長照業、服務業等46家廠商，提供超過2000個職缺，讓畢業生提前找到工作。
輔大校園就業博覽會，有松川精密、微風廣場、聯華食品、和泰汽車、翰品酒店、新光三越、台灣港務公司、恆安老人長照中心等企業前往徵才，以職缺數計，有47%職缺為旅宿餐飲業、零售量販業占22%。
新北就服處指出，台灣港務公司助理工程師薪資4萬9000元起跳，松川精密（科技製造業）工程師、TutorABC麥奇數位程式設計師，以及慕里諾（旅宿餐飲業）的25個主廚職缺，也都是4萬元起跳薪資。
新北勞工局長陳瑞嘉說，校園就業博覽會也邀請萬旭電業、壹端互動科技、商之器科技、台灣析數資訊，讓學生了解產業科技化，壹端互動科技、萬旭電業也在就博會提供月薪4萬元起的網站程式設計師、毫米波軟體工程師職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言