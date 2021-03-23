畢業季就業超前部署 4萬9000元月薪職缺等應徵

再過幾個月就是畢業季，新北就服處明天上午11點至下午3點，在輔仁大學舉辦校園就業博覽會，就服處指出，分別有旅宿餐飲業、零售量販業、長照業、服務業等46家廠商，提供超過2000個職缺，讓畢業生提前找到工作。

輔大校園就業博覽會，有松川精密、微風廣場、聯華食品、和泰汽車、翰品酒店、新光三越、台灣港務公司、恆安老人長照中心等企業前往徵才，以職缺數計，有47%職缺為旅宿餐飲業、零售量販業占22%。

新北就服處指出，台灣港務公司助理工程師薪資4萬9000元起跳，松川精密（科技製造業）工程師、TutorABC麥奇數位程式設計師，以及慕里諾（旅宿餐飲業）的25個主廚職缺，也都是4萬元起跳薪資。