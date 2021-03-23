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音圖廉政平台防弊 游淑慧:果菜市場改建鉅額預算也很瞎

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

北市政府預定在AIT信義路舊址，興建台北市音樂與圖書中心，卻遭議員踢爆預算暴增，市長柯文哲事先不知情，市府與廉政署、台北地檢署成立音圖廉政平台，所有招標文件、資料公開上網。不過台北市議員游淑慧說，除了音圖廉政平台，100多億元工程預算的果菜市場改建案，也該納廉政平台機制，因為這個鉅額工程過去的預算過程，其實也很瞎。

游淑慧說，2016年時，柯文哲為了拚連任政績，果菜市場改建預算過程，疑似違反公共工程規定，未先做先期規畫，就編列150億元預算，送到議會審查時，才同步決標先期計畫，整個預算過程超瞎。

游淑慧呼籲柯市府，也應將果菜市場改建案成立廉政平台。甚至北市府超過50億以上工程，也都應該強化廉政監督。

游淑慧說，尤其以音圖中心這個北市府重大政策為例，通常要經過層層內控和簽核機制，才會送交議會審查。但很難想像，一個超高預算、81億的案子，怎麼會市長不清楚預算爆增過程，就送到議會？變成議員揭露後才震怒、檢討和防弊。除了音圖廉政平台外，柯市府也應該將果菜市場改建案等超過50億以上工程也成立廉政平台。

北市 游淑慧 改建案

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