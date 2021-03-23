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把握機會！21隻國際巨星稀有黑面琵鷺登陸香山濕地

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
春季北返的黑琵會換上新造型，頭上會長出金色繁殖羽，順風吹成油頭，逆風變成龐克頭。圖／新竹鳥會陳萬芳攝影
春季北返的黑琵會換上新造型，頭上會長出金色繁殖羽，順風吹成油頭，逆風變成龐克頭。圖／新竹鳥會陳萬芳攝影

近日香山濕地金城湖出現21隻稀有黑面琵鷺與1隻白琵鷺，湖面上千隻高蹺鴴群舞，黑白潮再次出現，還有白冠水雞、琵嘴鴨、小水鴨一起來湊熱鬧。市府指出，香山濕地紀錄鳥種逾300種，金城湖更是北台灣重要賞鳥景點，每年3至5月是賞鳥季，水資源公園北面客雅溪口紅樹林清除後，擴張天然鳥餐廳，鳥況更較往年豐富，民眾可把握機會來趟生態之旅。

市府產發處表示，台灣位於東亞水鳥遷徙路線，紀錄鳥種約500多種，香山濕地已記錄的鳥種數超過300種，是北台灣知名賞鳥勝地，每年都會吸引許多鳥友前來。

產發處指出，黑面琵鷺是大型候鳥，體長約80公分，每年通過東亞遷徙路線往返渡冬，選擇生態豐富的香山濕地停棲覓食補充體力，儲備南遷或北返長途飛行的能量。春季北返的黑琵會換上新造型，頭上會長出金色繁殖羽，順風吹成油頭，逆風變成龐克頭，加上覓食左右掃動匙狀長嘴，精采國家地理頻道隨時逗趣登場。

位於香山濕地北段的金城湖有豐富的生態和底棲生物，每年3至5月特別熱鬧，除有高蹺鴴整群飛來停棲準備北返，小水鴨、琵嘴鴨、白冠水雞等也會一群一群飛來共同享用五星飯店。

產發處邀請民眾在天氣好時來趟香山濕地親子之旅，除了賞鳥，還能避開人群防疫，多多從事戶外運動，有益身心健康。

今年金城湖高蹺鴴黑白潮再現，上千黑白相間羽色高蹺鴴群舞超壯觀。圖／新竹鳥會陳萬芳攝影
今年金城湖高蹺鴴黑白潮再現，上千黑白相間羽色高蹺鴴群舞超壯觀。圖／新竹鳥會陳萬芳攝影
近日香山濕地金城湖出現21隻國際巨星稀有黑面琵鷺。圖／新竹鳥會陳萬芳攝影
近日香山濕地金城湖出現21隻國際巨星稀有黑面琵鷺。圖／新竹鳥會陳萬芳攝影

濕地 賞鳥 黑面琵鷺

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