177筆停車月租戶超扣千元 北市：疑系統錯誤均完成退款
台北市上周六發生上百筆民眾購買公有停車場月票，卻遭超扣千元的離譜狀況。北市議員李明賢接獲民眾投訴，有民眾抽籤抽到停車場月票，卻疑因系統軟體錯誤，里民優惠月票4千元，卻被超收為5千元，議員調查發現，竟有高達177筆遭超扣，李明賢還質疑，系統轉換出現超扣離譜狀況，停管處竟還是一一打電話才確認，對打造智慧城市的柯市長來說，真的相當瞎。
台北市停管處長李昆振表示，停管處進行停車場月票系統改版優化時，的確發現系統程式疑似有bug，出現177筆超扣狀況，上周六陸續發現這樣的錯誤，當天下午3點50分時，就已經立即處理，將超扣的動作擋下，超扣的177筆，當天晚上也都退費處理。
李昆振表示，停管處發現系統錯誤時立即處理，並已完成退費工作，周日也都一一通知遭超扣的月租用戶已退款。
李昆振表示，這次停管處是在進行月租系統的改版優化，因過去常有月租戶，優惠身份到期忘記展延，這次系統改版為確認用戶優惠身份選項，但系統改版優化時，疑程式有漏洞，目前已緊急修復，不會再發生類似的錯誤。
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