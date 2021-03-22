快訊

F-5E駕駛潘穎諄尚未尋獲 天色漸暗將展開沿岸搜索

慟！飛官羅尚樺不幸殉職！潘穎諄家屬盼老天給一個奇蹟

新店三大建設集中寶橋路周邊 地方憂心交通大打結

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店寶高智慧產業園區第一期預計7月起開放廠商進駐。圖／新北經發局提供
新店寶高智慧產業園區第一期預計7月起開放廠商進駐。圖／新北經發局提供

閒置20多年的新店榮工廠周邊工業區單元5都計案今發布實施，將轉型為產業和住宅複合使用的產業園區，加上新店寶高園區、裕隆城商場將於今、明年陸續營運，雖可創造破萬就業機會，但地方憂心3項重大建設全集中寶橋路周邊，路幅不寬又接壤北市，未來恐交通大打結。市府表示已規畫接駁車及交維計畫，並保留興闢跨堤橋梁土地和研擬拓寬道路。

新店榮工廠周邊工業區早年多為汽車、紡織、造紙等傳統製造業，但民國80年代起因傳產式微，企業陸續轉型並關閉廠區，留下許多閒置廠房及土地。新北市府劃設6處更新單元，共約21.17公頃，以整體規劃、個別開發方式推動轉型。

城鄉局指出，單元5都市計畫專案通盤檢討案今發布實施，成為新店榮工廠周邊第一個完成變更的單元，原1.23公頃乙種工業區將轉型為產業及住宅複合使用的產業園區，包含3189平方公尺公園用地、327.37平方公尺道路用地及730.64平方公尺公益空間。

都更處表示，單元5表定今年底動工，將興建三棟地上24層至31層的大樓，提供35戶辦公室、作業廠房及1戶公共托育中心、336戶集合住宅，預計2025年7月完成產權登記。

不過，鄰近的新店寶高智慧產業園區第一期將於7月開放廠商進駐，裕隆城商場也預計明年底營運，三大建設集中寶橋路周邊，每日將有上萬人就業、訪視、購物，恐嚴重衝擊交通。

寶興里長周宥竣指出，寶橋路周邊已有家樂福及不少大型社區，現在每天上下班跟假日就會塞車，其他園區陸續啟用後，「一定會塞得更嚴重」；市議員陳儀君表示，對於產業進駐樂觀其成，但市府應做好整體環境評估及交通配套。

交通局表示，寶高園區已完成12米寬道路，可連接寶高便道至國道3號交流道，並規畫2條接駁車分別從捷運七張站及台北市木新路發車至園區；裕隆城也規畫2條接駁車分別從七張站、大坪林站發車至園區。另園區開幕後皆須進行至少兩個月交通監控，未來也將研擬拓寬聯外道路。

城鄉局表示，基地內東西向道路寬採22米，以保留未來興闢跨堤橋樑的機會，並將建議地政局徵收單元2部分土地，打通寶中路與寶橋路235巷間道路系統。

閒置20多年的新店榮工廠周邊工業區單元5都計案今發布實施，將轉型為產業和住宅複合使用的產業園區。圖／新北城鄉局提供
閒置20多年的新店榮工廠周邊工業區單元5都計案今發布實施，將轉型為產業和住宅複合使用的產業園區。圖／新北城鄉局提供
新店寶高智慧產業園區第一期預計7月起開放廠商進駐。圖／報系資料照
新店寶高智慧產業園區第一期預計7月起開放廠商進駐。圖／報系資料照

塞車

延伸閱讀

表兄弟鬩牆亮刀打架 弟打輸送醫院哥打贏送法院

台南「漁光島藝術節」現場圖搶先看！3/27全面封島，免費接駁車資訊必看

竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期新竹市民免費

嘉義／國立故宮博物院南部分院，輕旅爽拍景點

相關新聞

隧道口用水營造鏡面呈現倒影美景 侯友宜卻擔心不安全

新北市政府在瑞芳三貂嶺到雙溪牡丹間的台鐵舊宜蘭線施工，要把鐵軌改造成自行車道，預計今年底完工。新北市長侯友宜今到工地視察...

北市打造無障礙城市 明年9月完成捷運出入口改善工程

台北捷運每日約有200萬名搭乘人次，成為大眾不可或缺交通工具，為讓捷運系統結合無障礙環境、高齡化社會、兒童權益保障及兩性...

淡水渡船頭燈塔恐遭拆？ 民眾提報文化資產盼保留

新北市淡水金色水岸「淡水渡船頭」周邊有一座設置了108年的彩虹樣式的燈桿，為當地重要地標，不過現在淡海輕軌第二期藍海線將...

新店三大建設集中寶橋路周邊 地方憂心交通大打結

閒置20多年的新店榮工廠周邊工業區單元5都計案今發布實施，將轉型為產業和住宅複合使用的產業園區，加上新店寶高園區、裕隆城...

因應萊豬及食品標示新制 北市今公布6大新政策

因應中央開放含有萊克多巴胺容許量的豬肉進口及食品標示新制上路，北市衛生局今公布110年度「台北市食品安全自治條例」6項新...

新北環境季4月開跑 千萬環保綠點等著送

2021新北環境季系列活動4月即將開跑，環保局首次結合市府7個局處以及9個教育場域，以「好住、好玩、厚Sense」3大面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。