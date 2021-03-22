新店三大建設集中寶橋路周邊 地方憂心交通大打結

閒置20多年的新店榮工廠周邊工業區單元5都計案今發布實施，將轉型為產業和住宅複合使用的產業園區，加上新店寶高園區、裕隆城商場將於今、明年陸續營運，雖可創造破萬就業機會，但地方憂心3項重大建設全集中寶橋路周邊，路幅不寬又接壤北市，未來恐交通大打結。市府表示已規畫接駁車及交維計畫，並保留興闢跨堤橋梁土地和研擬拓寬道路。

新店榮工廠周邊工業區早年多為汽車、紡織、造紙等傳統製造業，但民國80年代起因傳產式微，企業陸續轉型並關閉廠區，留下許多閒置廠房及土地。新北市府劃設6處更新單元，共約21.17公頃，以整體規劃、個別開發方式推動轉型。

城鄉局指出，單元5都市計畫專案通盤檢討案今發布實施，成為新店榮工廠周邊第一個完成變更的單元，原1.23公頃乙種工業區將轉型為產業及住宅複合使用的產業園區，包含3189平方公尺公園用地、327.37平方公尺道路用地及730.64平方公尺公益空間。

都更處表示，單元5表定今年底動工，將興建三棟地上24層至31層的大樓，提供35戶辦公室、作業廠房及1戶公共托育中心、336戶集合住宅，預計2025年7月完成產權登記。

不過，鄰近的新店寶高智慧產業園區第一期將於7月開放廠商進駐，裕隆城商場也預計明年底營運，三大建設集中寶橋路周邊，每日將有上萬人就業、訪視、購物，恐嚴重衝擊交通。

寶興里長周宥竣指出，寶橋路周邊已有家樂福及不少大型社區，現在每天上下班跟假日就會塞車，其他園區陸續啟用後，「一定會塞得更嚴重」；市議員陳儀君表示，對於產業進駐樂觀其成，但市府應做好整體環境評估及交通配套。

交通局表示，寶高園區已完成12米寬道路，可連接寶高便道至國道3號交流道，並規畫2條接駁車分別從捷運七張站及台北市木新路發車至園區；裕隆城也規畫2條接駁車分別從七張站、大坪林站發車至園區。另園區開幕後皆須進行至少兩個月交通監控，未來也將研擬拓寬聯外道路。