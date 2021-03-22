全國原住民運動會 新北27金獲全國第三名

110年全國原住民運動會上周六在宜蘭熱鬧登場，新北市也派出604位選手參賽，並在這次運動會中勇奪27金、27銀、17銅佳績，總積分排行全國第三。新北市原民局副局長陳碧霞表示，這次的佳績都要歸功於選手的努力，展現強大企圖心，下屆原民運動會將努力爭取全國冠軍的榮耀。

其中林宏峻在角力希羅式第三級拿下銀牌，他在晉級冠軍賽前的賽事中與對方打得難分難捨，不過教練一直在旁鼓勵，加油打氣，催化他的求勝心，不斷晉級，直到冠軍賽才敗給對手，不過仍拿下第二名佳績。

另外，新北拔河隊也在傳統拔河勇奪團體賽獲得亞軍，他們在運動會前固定在新北市樹林高中練習，有的選手因為有小孩要照顧，在練習期間還會將孩子帶到樹林高中，同伴之間就像家人，相當溫馨。而參加傳統擲矛公開男女混合組的賴芸竹更在團體賽中拿下金牌，達成三連霸美夢。