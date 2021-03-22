1600萬整修靜安吊橋 兩岸住戶往來受惠 遊客更有樂趣
新北市政府斥資1600萬元整修平溪區十分車站旁的「靜安吊橋」，市長侯友宜今天主持剪綵啟用儀式。侯說，平溪受新冠肺炎疫情影響，今年元宵節未辦天燈節活動，暑假期間如果疫情減緩，定會再籌辦多場小型放天燈活動，恢復在地觀光活力。
平溪區公所表示，靜安吊橋建於民國36年（西元1947年），最初用途是為了運送煤礦。礦場停採之後，吊橋改成供行人通行。
新北市升格前的台北縣政府時代曾整修靜安吊橋，2010年1月完工後對外開放。平溪氣候潮溼多雨，吊橋使用10年後，鋼索構件、橋面板都有受損，為了遊客安全，去年8月間運用市府養護工程處預算封閉施工。
靜安吊橋整修工程去年11月完工，並開放民眾通行，今天補辦剪綵儀式。考量吊橋承受力，目前採取人流管制，同一時段橋上以容留50人為原則。
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