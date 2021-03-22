乘載運煤歷史力推觀光 平溪靜安吊橋整修啟用

平溪區在礦業興盛時期，作為運煤用途的吊橋有十幾座，但現今僅存唯一的「靜安吊橋」橫跨十分、南山兩里，也是許多遊客前來打卡拍照的景點，為了讓觀光安全及美觀提升，新北市政府補助1600萬元整修鋼索構件、橋面板，讓乘載運煤歷史的靜安吊橋，有更適宜觀光的新面貌。

新北市長侯友宜表示，好山好水的平溪區，是國內重要的國際觀光景，尤其是十分地區包括瀑布、吊橋、天燈，生態環境與礦業人文都是新北市有指標性的觀光特色，此次透過新北市議員林裔綺、區公所、里長及市府團隊共同努力合作，讓吊橋有嶄新面貌，提供遊客更安全、美麗的觀光品質。

新北市議員林裔綺表示，靜安吊橋在台北縣政府時代曾全面整修，於99年完工重新開放，但平溪區多雨氣候，經過十年吊橋鋼索構件、鋪面已有多處損壞，影響通行安全，整修後的吊橋，不僅讓十分、南山兩里居民交通更安全，燈光照明的更新也讓吊橋夜間更明媚。

十分里龍安社區發展協會理事長吳明賢表示，平溪區的運煤吊橋因為礦業沒落，僅剩下靜安吊橋一座，還記得過去曾是社區中的阿姨們擔任女礦工時，因為中空鋪面而以「迷蹤步」經過，彷彿吊橋上的魔術師，古時的礦業生活，在今日透過導覽，待領市長認識礦村文化，也特別製作礦車模型文創作為今天啟用剪綵活動的伴手禮，希望運煤吊橋能成為十分重要的觀光特色。