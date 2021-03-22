調漲垃圾處理費恐引戰 葉元之籲環保局解決根本

新北市議員葉元之接獲民眾投訴垃圾處理費上漲，擔心未來6月樹林焚化廠整建會引發垃圾大戰，要求環保局積極面對。環保局回應，民間清運業者不該趁焚化廠整建減少處理量期間就惡意漲價，環保局會對此調查，民眾若有需求也能透過廢棄物清除處理商業同業公會媒合其他業者。

葉元之發文指出，板橋有社區大樓、市場等管委會，表達垃圾處理費上漲的問題，漲幅達2到3成，主因就是環保局給民間業者進焚化廠的量變少，才會讓民間業者有機會調整價格。

清運業者表示，新北有數百家清運業者，在環保局提供民間業者進廠焚化量不夠下，就會出現業者大開口或是乾脆不收大樓、市場垃圾的現象，畢竟民間業者會以利潤考量為出發。

據環保局統計，新北3間焚化廠每年平均日處理量約2450公噸，在清潔隊收運垃圾上有餘裕下，就會協助民間業者清運，平均每日民間業者約可進廠640噸垃圾量。

環保局指出，在2016年已要求營運廠商標售進廠量時註明，整建期間將依焚化廠狀況適時減少進廠量，好讓民間清運業者做好因應。環保局認為，短期減少進廠量確實會增加民間清運成本，但漲價應該要合理，不得拿焚化廠整建作為藉口。

葉元之提到，業者漲價已經是個問題，環保局應該設法解決，否則等到6月樹林焚化廠整建又會重蹈覆轍。葉元之說，當一間清運公司能收的量變少，自然會把一些客戶放掉，而且很多外縣市也不收新北垃圾，業者只能選擇漲價。

環保局回應，現有3座焚化廠年處理量約90萬公噸，正常情況可處理全市所有市民，為避免不肖業者喊漲破壞行情，民眾也可透過公會媒合其他業者。