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調漲垃圾處理費恐引戰 葉元之籲環保局解決根本

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員葉元之要求環保局應提出有效辦法遏止業者調漲垃圾處理費。圖／取自臉書「葉元之．板橋」
新北市議員葉元之要求環保局應提出有效辦法遏止業者調漲垃圾處理費。圖／取自臉書「葉元之．板橋」

新北市議員葉元之接獲民眾投訴垃圾處理費上漲，擔心未來6月樹林焚化廠整建會引發垃圾大戰，要求環保局積極面對。環保局回應，民間清運業者不該趁焚化廠整建減少處理量期間就惡意漲價，環保局會對此調查，民眾若有需求也能透過廢棄物清除處理商業同業公會媒合其他業者。

葉元之發文指出，板橋有社區大樓、市場等管委會，表達垃圾處理費上漲的問題，漲幅達2到3成，主因就是環保局給民間業者進焚化廠的量變少，才會讓民間業者有機會調整價格。

清運業者表示，新北有數百家清運業者，在環保局提供民間業者進廠焚化量不夠下，就會出現業者大開口或是乾脆不收大樓、市場垃圾的現象，畢竟民間業者會以利潤考量為出發。

據環保局統計，新北3間焚化廠每年平均日處理量約2450公噸，在清潔隊收運垃圾上有餘裕下，就會協助民間業者清運，平均每日民間業者約可進廠640噸垃圾量。

環保局指出，在2016年已要求營運廠商標售進廠量時註明，整建期間將依焚化廠狀況適時減少進廠量，好讓民間清運業者做好因應。環保局認為，短期減少進廠量確實會增加民間清運成本，但漲價應該要合理，不得拿焚化廠整建作為藉口。

葉元之提到，業者漲價已經是個問題，環保局應該設法解決，否則等到6月樹林焚化廠整建又會重蹈覆轍。葉元之說，當一間清運公司能收的量變少，自然會把一些客戶放掉，而且很多外縣市也不收新北垃圾，業者只能選擇漲價。

環保局回應，現有3座焚化廠年處理量約90萬公噸，正常情況可處理全市所有市民，為避免不肖業者喊漲破壞行情，民眾也可透過公會媒合其他業者。

公會理事長張恆答覆，在接獲民眾或社區有清運垃圾需求時，會轉告公會會員業者，公會本身不會介入，由業者與民眾雙方自行取得費用共識。

環保局認為旗下3座焚化廠的整建，讓業者有喊漲垃圾處理費的理由。圖／新北市環保局提供
環保局認為旗下3座焚化廠的整建，讓業者有喊漲垃圾處理費的理由。圖／新北市環保局提供

葉元之 漲價

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