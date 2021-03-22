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接送區不怕日曬雨淋 竹圍國小打造生態綠廊
為推廣低碳觀念，從教育著手深耕低碳於日常生活，因應疫情，新北市淡水區竹圍國小學生家長從去年開始，接送學子上下課，都只能夠在校門口等待，而為了讓學生與家長在接送區有遮風避雨的設施，竹圍國小打造生態綠色走廊，讓家長在下雨天，或是大晴天時，都有一個地方可以休息。
竹圍國小校長蔣承志表示，過去家長在等待區接送學生上下課，除了校門口滿滿的汽機車輛相當擁擠之外，在經過這個走道，都沒有遮避設施，因此為了結合環保減碳，就打造了這一處的生態走道，不僅是符合綠化空間的效果，更可讓學童在經過時，不用再日曬雨淋。
校長蔣承志指出，從完工到現在，這一處綠色走道，所種植的香草植物，還有藤蔓植物也漸漸的長出來，隨著架好的支架或鐵線攀爬，覆蓋整個走道的頂端，未來除了可以讓學童遮風避雨，也讓學生了解到，將環境綠美化的好處，也讓校園更進一步的達到低碳生活。
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