挺農民兼做愛心 汐止議員捐鳳梨助弱勢

挺農民也做愛心關懷弱勢，新北市議員張錦豪訂購了20箱的鳳梨，並且捐給烘內派出所實物銀行，希望能夠代為送給弱勢家庭，和他們分享吃當季水果。

市議員張錦豪表示，這四年多來一直在支持烘內派出所實物銀行，因為他們一直在汐止關心弱勢或是高風險家庭，將弱勢家庭所需的生活物資及時送到他們手上，這次我也認購了20箱的鳳梨，除了支持農民，也關心我們汐止在地的弱勢團體，希望把愛傳遞到地方。

烘內實物銀行執行長許崇修指出，感謝張議員這四年多來，每次只要我們有需要的時候，都會不落人後的，媒合一些善心人士的資源捐助一些物資、甚至捐款來幫助我們照顧一些汐止的弱勢朋友，這次也感謝他捐贈鳳梨，我們也會儘快的將新鮮鳳梨送到那些我們關懷的弱勢朋友家裡。