汐止警分局攜手湖光里 打造「優質治安社區」
新北市政府推動社區治安工作輔導團隊於今(22)日蒞臨汐止區湖光里，針對里內治安維護、婦幼安全、環保清潔、弱勢關懷等相關工作予以指導、提供專業的建議，期盼湖光里能朝向更優質的社區環境邁進。
湖光里夏潔書里長自108年當選任職，於當年3月研議守望相助隊功能，7月1日湖光里守望相助隊運作。守望相助隊在夏里長的帶領之下，每日不辭辛勞地為社區服務，讓湖光里在「治安維護、婦幼安全、環保清潔、弱勢關懷」等工作上，皆深獲里民肯定，將湖光里成功地打造成一個舒適、友善的合宜居住生活環境。
汐止警分局表示，為落實「治安社區化」政策，市政府每年均會請推動社區治安工作輔導團隊至各里，以評鑑方式擇優遴選出「優質治安社區」頒授認證標章。在此感謝汐止區各里及眾多社區對於治安社區營造工作的投入，積極爭取優質治安社區認證標章，為自己所居住的社區營造出「安心、安全、安康」之優質生活環境。
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