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造訪夢湖尷尬意外 汐止警「助推」救援成功

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導
汐止新山夢湖發生車輛因倒車而發生右後輪懸空，汐止分局烘內派出所警員曾峻桀與其他乘客一起反覆推車，終順利將汽車推回道路。 圖／觀天下有線電視提供
汐止新山夢湖發生車輛因倒車而發生右後輪懸空，汐止分局烘內派出所警員曾峻桀與其他乘客一起反覆推車，終順利將汽車推回道路。 圖／觀天下有線電視提供

汐止新山夢湖是景緻如夢似幻，像是隱藏在山中的夢境般，但因道路僅能一部汽車通過，日前發生車輛因會車倒車而發生右後輪懸空，導致整台車動彈不得的尷尬意外，經報警請求協助，汐止分局烘內派出所警員曾峻桀，立即與其他乘客一起反覆推車，終順利將汽車推回道路，讓車主能夠鬆一口氣，繼續踏上旅途！

有帶著興奮期待的心情開車前往一探究竟。未料美景難尋，到訪夢湖路徑狹窄，僅能一部汽車通過，剛好就因倒車禮讓上坡來車時，不幸發生車輪退出車道，右後輪懸空，導致整台車動彈不得的尷尬意外，而另一台錯車的乘客見狀也未離開現場，試圖協助但仍無法排除，一群人手足無措之際，只好報案請求警方協助。

汐止警分局烘內派出所警員曾峻桀，接獲為民服務報案趕赴現場，迅速掃描確認狀況後，隨即指揮駕駛聽候口令催緊油門，同步與其他乘客一起反覆施力，歷時約10多分鐘，在員警與熱心民眾的合作之下，順利將汽車推回道路，讓車主能夠鬆一口氣，繼續踏上旅途！

夢湖的海拔雖在325公尺處，但因濕氣較重，溫度較低的午後常被薄霧壟罩，使得湖面周圍略有如夢似幻般的意境，情侶同行甜蜜有趣、夫妻同遊感情升溫，更是新人拍攝婚紗照的私房景點。夢湖周邊交通及造訪遊客的安全，汐止警分局會持續守護。

汐止 車主 夢境

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