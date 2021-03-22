「旅圖愉快」！ 乾華國小特色圖書館啟用

石門區乾華國小圖書館改建，近來落成取名為「旅圖愉快」，以登機門作為圖書館的大門造型，來到圖書館中彷彿就是出國旅行，還有鏤空設計的閱讀區，學生們可以坐著閱讀也可以躺著閱讀，相當符合乾華國小活潑的校風，乾華國小期待透過圖書空間的提升，讓孩子愛上閱讀也愛上來上學。

乾華國小校長林麗娟說，以國際教育作為新的圖書館的主軸，命名為「旅圖愉快」就是希望孩子們在這裡，不論是旅遊其中或是閱讀圖書都可以很愉快，新的圖書館啟用，為教師增添更多的教學資源，期盼學生們都可以好好應用，吸取新知、開拓國際觀也愛上閱讀。

以登機門作為圖書館的大門造型，來到圖書館中彷彿就是出國旅行，以各國地圖、世界地圖作為窗簾，還有鏤空設計的閱讀區，學生們可以坐著閱讀也可以躺著閱讀，相當符合乾華國小活潑的校風，而共同來見證的家長會長也說，乾華國小處處充滿驚喜，寓教於樂讓孩子愛上上學，每天都不想缺席。

乾華國小家長會長說，一眼就愛上這個 「旅圖愉快」圖書館，加上國際化為設計理念搭配明亮的空間，還有矮層架的書架，讓整體讀書空間都更開闊不少，期盼新的圖書館啟用後，能夠為學生們提供更優質的閱讀環境、教學資源以及國際視野，來到這裡不論是閱讀、上課或是做活動都可以盡情的樂在其中。