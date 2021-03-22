春分種稻盼好收成 出磺口農場親子種下畢業禮物

春分時節農夫都會趁著這個時候種下作物，期許作物能夠有個好收成，石門區出磺口農場也開始種下秧苗，特別的是每年都會有一個幼兒園，帶著孩子們在春分時節種稻，更準備要在畢業時分割稻，將稻子作為自己的畢業禮物送給自己。

出磺口農場陳國志說，每年磊心幼兒園都會來種稻插秧， 還可以見到種稻的現場可不是只有老師與學生，孩子們還有爸爸媽媽們的陪伴，一起赤腳踏入水田中，跟著農夫學習種稻的技巧，將秧苗一小束一小束的分開並且種下，而特別要選在春分時節來種稻，就是期許順應時節的種植，稻穀都可以粒粒飽滿大豐收。

來到出磺口農場從敬天謝土到體驗農人用扁擔挑秧苗，最後是種下秧苗，遵循傳統種稻的程序，就是希望能夠讓孩子體會到農夫耕作的辛勞，在收成時也能體驗到收成的喜悅，進而也認識米食、愛上吃米食。