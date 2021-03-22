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因應萊豬及食品標示新制 北市今公布6大新政策

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應中央開放含有萊克多巴胺容許量的豬肉進口及食品標示新制上路，北市今公布110年度「台北市食品安全自治條例」6項新政策。圖／北市衛生局提供
因應中央開放含有萊克多巴胺容許量的豬肉進口及食品標示新制上路，北市今公布110年度「台北市食品安全自治條例」6項新政策。圖／北市衛生局提供

因應中央開放含有萊克多巴胺容許量的豬肉進口及食品標示新制上路，北市衛生局今公布110年度「台北市食品安全自治條例」6項新政策，包含要求進口豬肉肉品業者自主檢驗、北市食材登錄平台公開檢驗結果等，違反者可處3萬至10萬元罰鍰；連鎖業者若無設置專區，雖不會被罰，但會有人員前往稽查勸導。

衛生局長黃世傑說明，北市以市民參與、安心外食及資訊透明為三大主軸，每年固定於3月公布「台北市食品安全自治條例」新政策，分階段納管各類別及規模業者，迄今已完成42項公告，納管44個業別。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，今年新增6項政策，其中3項針是與萊克多巴胺有關，包含北市11家販售生鮮肉品的連鎖超商、超市及大賣場業者在營業場所設置「不含萊克多巴胺專區」、進口豬肉肉品業者自主檢驗、北市食材登錄平台設置「肉品專區」，公開市售肉品標示稽查及抽驗結果。

陳怡婷表示，目前北市11個品牌共212家門市均已完成「不含萊克多巴胺專區」設立；今年1月起也公告進口肉品業者每3個月自主檢驗一次，衛生局也會每季進行相關查核；另會要求進口豬肉業者須在北市食材登錄平台公開市售肉品標示稽查及抽驗結果，4月會進行登錄訓練、7月強制執行。

另外，還有鼓勵各業別業者參加餐飲管理分級，利用「標示查核結果QR code」給予稽查合格業者，民眾再用餐或選購時可用手機掃描QR code查詢稽查抽驗結果，作為消費參考；今年6月起要求連鎖飲冰品業者需定期檢查及分區管理，以及7月及9月公告大專校院餐廳、連鎖烘焙業強制申請餐飲衛生管理分級。

因應中央開放含有萊克多巴胺容許量的豬肉進口及食品標示新制上路，北市今公布110年度「台北市食品安全自治條例」6項新政策。圖／北市衛生局提供
因應中央開放含有萊克多巴胺容許量的豬肉進口及食品標示新制上路，北市今公布110年度「台北市食品安全自治條例」6項新政策。圖／北市衛生局提供
衛生局食品藥物管理科長陳怡婷（右一）指出，今年新增6項政策，其中3項針是與萊克多巴胺有關。記者胡瑞玲/攝影
衛生局食品藥物管理科長陳怡婷（右一）指出，今年新增6項政策，其中3項針是與萊克多巴胺有關。記者胡瑞玲/攝影

北市 衛生局 萊豬 萊克多巴胺

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