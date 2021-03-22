隧道口用水營造鏡面呈現倒影美景 侯友宜卻擔心不安全

新北市政府在瑞芳三貂嶺到雙溪牡丹間的台鐵舊宜蘭線施工，要把鐵軌改造成自行車道，預計今年底完工。新北市長侯友宜今到工地視察，新建工程處特別簡報在三瓜子隧道西口，會利用水流設計「鏡面」，營造倒影美景。侯卻擔心小水灘會不會影響民眾騎車和走路？工程人員解釋，水深才0.5公分，不成問題。

台鐵舊宜蘭線1922年啟用，新三貂嶺隧道1985年通車後，原三貂角到牡丹舊線停用，目前為新北市登錄保存的歷史建築。這段鐵軌停駛30多年，早已遠離民眾生活。市府前年9月起分兩階段施工，把原軌道打造成自行車道。

負責施工的市府新建工程處表示，三貂嶺自行車道工程分兩階段進行，第1階段把東口段原國軍橋隧連房舍空間，改建成供遊客休憩的自行車休憩站，並在隧道口花園廣場前牆面設置歷史導覽解說資訊，讓遊客了解隧道發展歷程，已在去年完工。

第2階段自行車道主體工程以牡丹車站為起點，經過休憩站後，穿越舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.19公里，預計今年底前完工開放。

三瓜子隧道因為已成「水路」，新工處在自行車道兩側保留排水道，並在西口導引水流形成「鏡面 」，呈現倒影效果，自信能夠成為打卡熱點。出了西口，再接沿山壁築造的自行車棧道通往公路。

新工處表示，為了保留隧道內風貌、周邊樹木及自然景觀，工程設計採取減少環境衝擊方式施工，難度相對提升。工程位於山區，隧道內通風、照明條件不佳，施工人員必須克服隧道內潮濕、滲水問題，鋼構安裝焊接也須增加排風設備，保障施工人員安全。

侯友宜聽過新工處解說後，肯定工程人員辛勞，提醒注意施工安全。至於「鏡面」設計，擔心既是自行車道，會不會影響安全性？新工處答覆，鏡面路段建議民眾用牽引通行，加上積水只有0.5公分，不至於威脅遊客安全。