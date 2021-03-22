隧道口用水營造鏡面呈現倒影美景 侯友宜卻擔心不安全
新北市政府在瑞芳三貂嶺到雙溪牡丹間的台鐵舊宜蘭線施工，要把鐵軌改造成自行車道，預計今年底完工。新北市長侯友宜今到工地視察，新建工程處特別簡報在三瓜子隧道西口，會利用水流設計「鏡面」，營造倒影美景。侯卻擔心小水灘會不會影響民眾騎車和走路？工程人員解釋，水深才0.5公分，不成問題。
台鐵舊宜蘭線1922年啟用，新三貂嶺隧道1985年通車後，原三貂角到牡丹舊線停用，目前為新北市登錄保存的歷史建築。這段鐵軌停駛30多年，早已遠離民眾生活。市府前年9月起分兩階段施工，把原軌道打造成自行車道。
負責施工的市府新建工程處表示，三貂嶺自行車道工程分兩階段進行，第1階段把東口段原國軍橋隧連房舍空間，改建成供遊客休憩的自行車休憩站，並在隧道口花園廣場前牆面設置歷史導覽解說資訊，讓遊客了解隧道發展歷程，已在去年完工。
第2階段自行車道主體工程以牡丹車站為起點，經過休憩站後，穿越舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.19公里，預計今年底前完工開放。
三瓜子隧道因為已成「水路」，新工處在自行車道兩側保留排水道，並在西口導引水流形成「鏡面 」，呈現倒影效果，自信能夠成為打卡熱點。出了西口，再接沿山壁築造的自行車棧道通往公路。
新工處表示，為了保留隧道內風貌、周邊樹木及自然景觀，工程設計採取減少環境衝擊方式施工，難度相對提升。工程位於山區，隧道內通風、照明條件不佳，施工人員必須克服隧道內潮濕、滲水問題，鋼構安裝焊接也須增加排風設備，保障施工人員安全。
侯友宜聽過新工處解說後，肯定工程人員辛勞，提醒注意施工安全。至於「鏡面」設計，擔心既是自行車道，會不會影響安全性？新工處答覆，鏡面路段建議民眾用牽引通行，加上積水只有0.5公分，不至於威脅遊客安全。
侯友宜說，舊宜蘭線軌道改造成自行車道後，可連結瑞芳猴硐、三貂嶺和雙溪牡丹遊憩路線，有助於活化山城聚落，吸引更多民眾來遊玩，親身感受依山傍水美麗的風景，了解先人留下的歷史痕跡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言