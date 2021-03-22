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北市打造無障礙城市 明年9月完成捷運出入口改善工程

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運每節車廂鄰近開門側，以顏色區別設置博愛座。圖／北市捷運局提供
捷運每節車廂鄰近開門側，以顏色區別設置博愛座。圖／北市捷運局提供

台北捷運每日約有200萬名搭乘人次，成為大眾不可或缺交通工具，為讓捷運系統結合無障礙環境、高齡化社會、兒童權益保障及兩性平權觀念等議題，北市捷運局除進行捷運車站出入口改善外，更將無障礙環境納入設計考量，提供民眾優質搭乘環境。

捷運局說明，因應高齡化社會需求及民眾反映，提升高齡者進出車站安全及便利性，針對已營運初期路網進行各車站既有出入口改善計畫，目標以「車站出入口應滿足於道路兩側各至少有一座出入口設置雙向電扶梯或電梯」為原則。

相關改善工程目前持續施工中，並依照各車站施工騎程陸續開放提供民眾使用，迄今已完成28部電扶梯，預計明年9月底前完成23處出入口及4處站內月台改善，總計有62部電扶梯及1部電梯的改善工程，而後續規畫路網各車站，在用地取得可行下，將在道路兩側設置至少1部電梯及1個設置雙向電扶梯的出入口。

此外，捷運局也將8項無障礙設計納入規畫當中，包含第一，車站公廁調整男女廁所便器數量及座式／蹲式馬桶比率、考量高齡者於蹲式廁間內全面設置輔助扶手、提供1間較寬敞設置輔助扶手坐式廁間、設置2間獨立無障礙兼親子廁所，並附加照護床。

第二，調整站內標示及引導系統顏色對比、字體放大等，提升辨識度及認知容易性；第三，考量行動不便者需求，設置無障礙驗票閘門、降低售票機高度並採智慧面盤、加寬部分驗票閘門通道供嬰兒車及大型行李進出；第四，月台候車空間設置座椅。

第五，捷運每節車廂鄰近開門側，以顏色區別設置博愛座；第六，車廂內墊子告示板及語音廣播提供到站、開門方向及相關資訊；第七，車廂內每一輪椅區設置的緊急講機，配合輪椅者使用需求降低高度；第八，站內人員主動提供必要協助。

加寬部分驗票閘門提供嬰兒車及大型行李進出。圖／北市捷運局提供
加寬部分驗票閘門提供嬰兒車及大型行李進出。圖／北市捷運局提供
增設無障礙電梯打造無障礙環境。圖／北市捷運局提供
增設無障礙電梯打造無障礙環境。圖／北市捷運局提供
蹲式廁間設置輔助扶手。圖／北市捷運局提供
蹲式廁間設置輔助扶手。圖／北市捷運局提供

捷運 車廂 電梯

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