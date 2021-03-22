新北牡丹國小打造山中維也納 將推假日旅途學校

新北牡丹國小位處雙溪偏鄉，近年以「山中維也納」為目標，全校學生都會拉小提琴，悠揚琴聲成山中亮點，讓偏鄉孩子獲得自信。未來將推「假日旅途學校」，帶動三貂嶺地區觀光。

牡丹國民小學於民國35年創校，近年以營造「山中維也納」學校為目標，103年起設立「牡丹弦琴樂團」，從一開始難以成團，至今全校學生都會拉小提琴，參加音樂比賽、到各地甚至國外展演交流，表現亮眼。

牡丹國小今天上午舉行老舊校舍整建工程啟用典禮，校長范瑞瑩表示，將運用嶄新校舍空間，於今年暑假起推動「假日旅途學校」，開設小提琴假日課程，另還將推出適合成人參與的食農養生假日課程，並規劃在三貂嶺隧道自行車步道落成後，成為自行車步道中繼站，以不同的遊玩學習方式，帶動觀光。

她分享，有2名去年畢業的學生，都來自隔代教養家庭，參加弦樂團後，不但啟發對音樂的興趣，更在和同學互相砥礪中，感受到教學相長的喜悅，功課也跟著進步，越來越有自信，其中一位還把成為音樂家當作目標。

到場觀禮的新北市長侯友宜會後接受媒體聯訪表示，雖然目前牡丹國小一到六年級的學生只有18人，仍在音樂聲中不斷勇闖人生。

他說，這次斥資將近新台幣1700萬元，改建牡丹國小老舊校舍，打造1間大禮堂、1間教師辦公室、1間藝文教室及1座司令台，讓偏鄉孩子在安全優質的環境中學習成長。

侯友宜指出，瑞芳、平溪、雙溪和貢寮等地區原本就具有歷史悠久的煤礦文化，加上有山有海的漂亮風景線，牡丹國小就是藏身其中的一顆珍珠，目前新北市府正開闢串連三貂嶺、三瓜子的隧道，未來大家可以騎自行車來欣賞孩子們的表演。