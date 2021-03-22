淡水渡船頭燈塔恐遭拆？ 民眾提報文化資產盼保留

新北市淡水金色水岸「淡水渡船頭」周邊有一座設置了108年的彩虹樣式的燈桿，為當地重要地標，不過現在淡海輕軌第二期藍海線將行經金色水岸，居民擔心這根擁有歷史背景的燈桿遭拆除，向新北市政府提報為文化資產，爭取保留。新北市捷運工程局回應，目前民眾已提報文資申請，若最後通過，將依文資保存程序辦理。

新北市捷運局目前正在推動淡海輕軌第二期藍海線，現階段正在執行基本設計以及環境差異影響評估，不過民眾質疑，這條路線牽扯到淡水渡船頭燈桿，但捷運局會勘的時候竟未通知新北市文化局，難道燈塔不重要嗎？

淡水文化基金會董事長許慧明表示，該燈塔長13米，是在日治時期的1913年設立，以前會發出紅定光，引導船隻出港及回港，可說是見證得淡水港口發展史，對地方來說意義非凡。

民眾陳先生說，渡船頭燈塔陪伴著他們長大，不希望政府為了新建工程就將它拆除，希望能夠保留燈塔，現在也已經有人向文化局提報為文化資產，盼能夠保住它。