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清明前夕抽驗祭祀食品 北市豆干販售業者遭罰3萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供

清明節即將到來，祭祖掃墓時總為備好應節食品祭祀，為維護民眾食品安全衛生，北市衛生局每年都會規畫清明祭祀食品抽驗專案，今年共抽驗35件，有4件不符合規定，不合格率達11.4%，其中1件不合格者因無法提供食品來源，遭罰3萬元。

衛生局在清明節前夕至北市潤餅皮專賣店、知名廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業者等地點，針對防腐劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、著色劑及動物性成分等抽驗35件應節食品，包含潤餅皮10件及其餡料15件（豆干／絲5件、豆芽菜5件、花生粉5件）、米濕粿類食品5件及全素食品5件，

其中4件豆干（絲）被檢驗出過氧化氫為陽性，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，針對不合格產品，衛生局已令業者即刻下架，經查1件產品業者因無法提供確切來源，妨礙衛生局後續源頭追蹤查核，依違反食品安全衛生管理法第47條第11款裁處業者3萬元罰鍰。

另外3件產品因來源為外縣市，已移請轄區衛生局依權責處理；豆製產品檢出過氧化氫添加物，違反食品安全衛生管理法第18條第1項，並依同法第47條規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，過氧化氫俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑，我國規定過氧化氫除了麵粉及其製外，可使用於食品作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留，食品加工所使用的過氧化氫須符合食品添加物相關規定。建議購買食品時，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品要提高警覺，避免買到違規食品的機會。

另也提醒民眾，豆干製品屬高水活性產品，常溫下易腐敗，因盡可能冷藏保存於7℃以下；由於過氧化氫溶於水，烹調豆製品前可用水浸泡，讓過氧化氫釋出，並倒掉浸泡水，多加沖洗。

北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供
北市進行清明節祭祀食品抽驗時，發現4件豆干（絲）不合格。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗 食品安全

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