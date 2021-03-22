北捷送25萬片中衛口罩 APP無法顯示引民怨
北捷今天透過手機APP發送25萬枚與中衛合作的紀念款口罩，不過有民眾說等數小時都無法領取，引發民怨。北捷表示，APP因瞬間湧入大量會員造成等候時間稍久，正加速處理中。
台北捷運通車25周年，與「CSD中衛」推出紀念款口罩，外型結合捷運路線，分成代表捷運不同路線的棕、紅、綠、橘、藍、黃等6種款式，並準備25萬枚紀念款口罩讓「台北捷運Go」APP會員免費索取兌換券。
不過今天上午10時開放索券後，許多民眾點入APP後發現畫面一片空白，或是顯示「主機無法回應，10秒後自動重啟」等字樣，無法成功領取兌換券，因此湧入北捷臉書粉絲專頁留言表示「爛到爆，搞這麼麻煩當我時間多」、「請問什麼時候可以領，我已經等兩小時了」、「都快卡1小時半了，還是一片空白」。
北捷對此表示，「台北捷運Go」APP發放口罩兌換券功能正常，因瞬間湧入大量會員索取造成等候時間稍久，強調並非當機，目前加速處理中，感謝民眾耐心等候。
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