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新北環境季4月開跑 千萬環保綠點等著送
2021新北環境季系列活動4月即將開跑，環保局首次結合市府7個局處以及9個教育場域，以「好住、好玩、厚Sense」3大面向彙整出23項活動，活動為期3個月，環保局還準備千萬環保綠點要送給響應環境季的民眾。
為新北市升格10年打造重要里程碑，環保局推出這次環境季活動，分別祭出4月地球日、5月國際生物多樣性日、6月環境日與海洋日，邀約民眾一同響應，落實環境保護。
新北副市長劉和然提到，巴黎協定中制定很多標準，其中在2050年達成零排碳近期不斷被拿出討論，高達51萬噸二氧化碳如何縮減，需要靠大家來努力。
藉由環境季的舉辦，新北希望能加深市民對環保的概念，劉和然指出，環保觀念在歐洲實行的非常好，國民都把環保當作必備基本，期許台灣也能將正確觀念深根民眾心中。
這次環境季依照3大面向推出23項活動，「好住」包含新北各類環境復原宣導與教育推廣；「好玩」則與新北9處環境教育場所打造專屬遊程，每個地方都有不同的教育意義；「厚Sense」則與各團體合作辦理多項活動課程。
希望吸引更多民眾參與，環保局總計將發放千萬環保綠點當作誘因，民眾只要到指定教育場所遊玩，就能獲得至少2千點，點數運用可上環保署環保集點官網查詢，包含賣場、超商、大眾運輸等，都能用環保綠點抵用消費。
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