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挺農民 台鐵新款便當鳳梨入菜

中央社 / 台北22日電

台灣鳳梨銷中受阻，台鐵為表達挺農民，在新款「黃金梅花豬排」便當中以鳳梨入菜，今天首賣，讓消費者同時品嚐台鐵便當與台灣鳳梨的美味，吃得清爽無負擔。

台鐵以實際行動支持農民，七堵餐務室運用台灣在地食材研發鳳梨新菜色，將鳳梨與梅花豬肉作完美結合，讓鳳梨除了當水果品嚐，入菜開胃又提鮮解膩。

台鐵說，黃金梅花豬排特色便當採用上等國產梅花豬肉為主菜，先將梅花豬肉預炸上色定型，放入秘製醬汁醃製，切厚片放入烤箱，烤好後，鋪上鳳梨果泥及乳酪絲炙燒。

台鐵也特別在黃金梅花豬排的配菜也加入烘烤鳳梨及蔬菜，另搭配玉子燒、雙色地瓜球、花菜及醬燒杏鮑菇，便當配色繽紛，鳳梨果香口感清新，以少油、少鹽調理， 讓旅客在享受美味時也能吃得清爽無負擔。

台鐵黃金梅花豬排今天起開賣，每個新台幣100元，每天中午在台北車站限量供應50個，今天首賣還特別送主廚手作限定天然鳳梨果乾1片。

鳳梨 梅花 台鐵

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