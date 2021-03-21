響應國際森林日 侯友宜：新北每年種4萬棵樹

今天是國際森林日，新北市長侯友宜宣布啟動「校園生態植樹計畫」，並與新北市野鳥保育協會、永和國小師生共同在校內種下百株原生樹種楊梅及烏來杜鵑，做為喜鵲及彩蝶棲地。另外，新北從今年起將每年栽種4萬株樹苗，10年後至少增加200公頃森林面積，可減少400公噸排碳量。

2021國際森林日的主題為「森林復育：通往復甦和福祉之路」，目標改善居住環境、復育動植物家園。侯友宜今指出，植樹節並不是一天的活動，新北持續推動造林，並響應聯合國「全球兆樹計畫」，將造林成果登錄官網，成為全台第一個響應的政府機關。

侯友宜表示，今日在永和國小種下百株原生樹種，未來可提供喜鵲及蝴蝶們快樂飛翔的家，兼具減碳綠化及生態教育意義。另新北也訂定10年植樹願景，今年起每年種4萬株樹苗，10年將栽種40萬株，呼籲各縣市一起響應。

農業局林務科長黃嘉文指出，每年種植的4萬株綠苗將涵蓋公、私有土地，今年至少40校加入校園生態植樹，市府也會陸續在貢寮、金山、萬里海岸及重劃區、山坡地造林；私有地主則可免費向各地區公所申請綠苗栽種。

黃嘉文表示，栽種樹木將以大型喬木為主，如台灣欒樹、山櫻花、樟樹、光臘樹茄苳樹、杜英等，將由農業局及土地主管機關討論種植樹種及密度，並交由各機關維管。

台灣樹人會秘書長潘翰疆則表示，對於市府種樹樂觀其成，「但護樹比種樹更重要」，一棵樹需要10年才會長大，新北市府卻為了開發砍了許多樹，如捷運三鶯線及萬大線，就至少上千棵樹面臨消失命運。另新北市樹木保護委員會不夠公開透明，公民團體3個月才能參加一次會議，大規模的移植及修剪，也沒在會議中討論。