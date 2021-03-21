獨特櫻花茶聞名三芝 源自科技業實驗精神

身為少數新北市三芝區從事茶農的粟益民，2015年返國專注茶產業生產後，把自身科技業底子的實驗精神套用茶業上，把櫻花與龍井綠茶結合，開發出如花茶口感的獨家產品「櫻花茶」，他還持續與日本化妝品品牌合作，不只行銷台灣茶葉，更成功延續三芝茶百年文化。

52歲的粟益民過去是科技業出身，家族以前則從事茶業，但因產業轉變而沒落，讓過去原本以茶葉聞名的三芝，變成當地櫻花比茶葉還有名。

粟益民在2015年返鄉前一直待在中國，他表示，因為自己年紀到了一個階段，加上希望回家鄉為地方貢獻，才會選擇回鄉從事茶業。

回國後粟益民不忘自己科技業的底子，他3年前有機會將蜜香紅茶銷往日本作為化妝品原料，他觀察到日本人都喜歡漂亮的東西，在日本友人建議下，把理工科務實的精神套用在研發新茶種，把櫻花和龍井綠茶結合開發出櫻花茶，且成功開發後就已經陸續銷往國外市場。

粟益民研發出新茶種後仍十分低調，直到茶道社、茶藝社的老師建議他能在台灣發揚櫻花茶，加上去年奪得新北好茶東方美人茶冠軍，才逐漸在三芝公開消息，也給予三芝茶業全新的樣貌。

農業局表示，市府除輔導茶農參與各項茶葉評鑑提升製茶技術，也逐年輔導茶農由傳統的生產、製造、銷售三級產業，轉型將茶葉結合文創、觀光遊程、導覽體驗，提升茶品附加價值，也為地方創造更多觀光旅遊資源。