八里汙水廠交接慢？ 新北：6月提補助計畫

八里汙水廠先前確定由台北市交接新北市，不過整個系統目前只完成基隆河段的交接，內政部營建署表示，現在只差新北市點頭就能完成接管；新北則回應，自去年10月已經代台北來操作，已善盡管理責任，未正式點頭是因為中央遲遲未答應要補助，預定6月底提出補助計畫。

新北汙水占八里汙水廠處理量7成5，2017年行政院同意雙北交接，統一由新北接管整個八里汙水廠收集、處理系統。截至目前，除去年1月完成基隆河系統交接，包括大漢溪、新店溪及淡水河系統都還是新北「代操作」，仍由台北權管。

行政院去年同意新北增補38名員額，希望加快交接速度，但新北只進用2名員額，水利局表示，進用程序分為外補、考試兩種，還需經過商調及實務訓練，需要較長時間，現在只補2人等於是超額使用人力在執行接管各項工作。

水利局認為，因氣候變遷，現在系統需有緊急應變或備援措施確保安全，這些都需要中央補助，但中央只依循淡水河系污水下水道系統營運管理委員會的會議上回應，沒有明確提出經費補助一事，對地方造成極大財政與負擔。

營建署依照會議裁示在2月4日修正補助要點，調整補助範圍，讓維護、永續發展納入補助項目中。水利局表示，歷年資本門支出約1.27億進行設備改善，但光汐止、新莊、獅子頭這3座抽水站，維持運作穩定性初估至少要4億，另外還有待釐清的系統性缺失，都需要爭取經費來改善。

水利局目前正與顧問公司研擬計畫，針對收集系統的抽水站系統性缺失，會已降低全系統風險所需的經費擬出改善計畫，預計6月底提出申請補助。