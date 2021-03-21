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杜鵑花燦爛盛開 柯文哲：一整年台北都有花系列

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，他希望台北可以成為一座有文化的城市，與花卉、文藝活動共存的宜居永續的文明城市。記者林麗玉／攝影
柯文哲說，他希望台北可以成為一座有文化的城市，與花卉、文藝活動共存的宜居永續的文明城市。記者林麗玉／攝影

2021台北杜鵑花季活動從3月14日至3月31日，台北市柯文哲今出席大安森林公園的杜鵑花音樂會，柯文哲說，台北市從2017年開始舉辦杜鵑花季，過去這幾年，每年種十萬株，一開始還看不出來漂亮，不過現在已種了50萬株，現在仁愛路等杜鵑花開，相當美麗，預計台北市城南地區今年底將種至70萬株，讓台北市成為有花的城市。

柯文哲說，他希望台北市從城南、台大校園、大安森林公園一直到寶藏巖，到處都可以看到種滿杜鵑花的盛況。

柯文哲也表示，台北市的花系列活動，從一月份花卉試驗中心的茶花展，緊接著內湖樂活公園夜櫻祭、陽明山花季與士林官邸的鬱金香季。三月底到五月初在新生公園也有一片美麗的玫瑰花園，也可以轉往竹子湖的海芋季與繡球花季，不僅如此，就連秋天的時候，也可以在士林官邸欣賞菊花展。

他會讓台北市民慢慢知道，可以在什麼季節期待看到什麼花，變成一個常態性的活動固定舉辦，成為一整年度的「台北花系列」，配合無圍牆博物館舉辦各種活動。

至於這次的杜鵑花音樂會，民眾除欣賞百花爭妍與可愛熊讚裝置外，北市府也與永康商圈、公館商圈共128間特約店家推出集點活動，只要集滿6點就有機會抽中電動機車，黃金戒指與五星飯店的住宿，同時還有文創市集。

柯文哲說，他希望台北可以成為一座有文化的城市，與花卉、文藝活動共存的宜居永續的文明城市。

北市 杜鵑 柯文哲

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