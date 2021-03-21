新北推再生能源 將新增4處光電示範基地

新北市為推動再生能源，新北市與社區合作發展光電，目前全市公、私有裝置容量已達7580萬瓦，發電量為7959萬度，每年可減少3萬6653萬公噸以上二氧化碳排放。經發局表示，未來預計在板橋高中、新泰國中、明志國小、三峽碳中和樂園設置示範基地，吸引更多機關、業者參與綠能發展，歡迎民眾主動洽詢，市府將協助媒合太陽能廠商。

新北市經發局積極發展光電，目前全市公、私有裝置容量已達7580萬瓦，發電量為7959萬度，年減少3萬6653萬公噸以上二氧化碳排放。市府近期還與社區大學合作，在淡水鄧公國小、蘆洲鷺江國小設置太陽能示範基地並啟用，發電量可達3萬4525度，未來還預計在板橋高中、新泰國中、明志國小、三峽碳中和樂園設置示範基地，盼吸引更多機關、業者參與率能發展。

新北市於2019年首創公有建物導入公民電廠機制，由市府媒合，學校提供場域，大同公司進行施作，社區大學號召在地民眾響應，在鄧公國小及鷺江國小結合產、官、學、民合作建置2處公民電廠示範基地，盼能吸引更多單位加入。

其中鄧公國小示範基地於去年7月完成，設置容量為17.01瓩，預期年發電量為1萬6千度，相當於4.4個小家庭年用電量。校長謝芳儒也說，學校能加入綠電一環是校方的榮幸，收益其實不多，但重點是能夠回饋到環境節能教育。

鷺江國小示範基地則於2月完工，設置容量為19.5瓩，預計年發電量可達1萬8525度，約等於5個小家庭年用電量，除售電給台電創造綠能收益外，部分綠能收益還能作為在地能源教育使用。

經發局表示，市府積極推廣太陽能發電設備，除這兩所學校外，未來還打算在板橋高中、新泰國中、明志國小、三峽碳中和樂園設置示範基地。另外，私人企業、工廠、住家也是市府的目標族群，希望能與民間合作，打造綠能城市。

新北市經發局指出，為了發展太陽能發電，市府前年就開始盤點有意願設置太陽光電發電設備的工廠與住宅，只要民眾提出意願並提供屋頂，市府便會媒合光電業者裝設發電設備，民眾可獲得租金收入。

經發局指出，新北市從2017年開始積極發展太陽光電，從工廠都到住家都有提供補助，在該年便達到1960萬瓦目標，且每年都有增加超過1000萬瓦的成績，截至2021年3月為止，已達到7580萬瓦的發電量，效果卓越。

經發局補充，目前已知全市有16家超過500萬瓦用電量的企業會在2025年前將至少10%用電量改為再生能源，預計將大幅提高新北市太陽能用電比，也希望在這些企業的帶領下，會有更多機關、業者願意參與綠能發展，提升太陽能發電比率，創造能永續發展的環境。