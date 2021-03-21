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新店行政園區豪華大廳曝光 公所4月6日率先進駐

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店行政園區包含30層樓高住宅大樓、31樓行政大樓及9層樓新店國民運動中心，行政大樓將整併12處行政機關。圖／新店區公所提供
新店行政園區包含30層樓高住宅大樓、31樓行政大樓及9層樓新店國民運動中心，行政大樓將整併12處行政機關。圖／新店區公所提供

新北市新店行政園區去年底主體完工，內部裝修已逐步完成，其中新店區公所將於4月6日率先進駐啟用，園區總計有12個行政單位，今年上半年前將陸續進駐。

新店行政園區包含30層樓高住宅大樓、31樓行政大樓及9層樓新店國民運動中心，行政大樓將整併新店區公所、地政事務所、戶政事務所、衛生所、就服站、國稅局新店稽徵所、稅捐處新店分處、新店警分局、碧潭派出所、新店交通分隊文山社福中心、新北住都中心。

新店區長朱思戎指出，12個機關集中同一大樓，可提供一站式的全面服務，免除民眾奔波辛苦。另新店行政園區辦公棟緊鄰新店國民運動中心，集合洽公及休閒運動等機能，同時造福市民及同仁，

朱思戎表示，新店區公所位於行政園區7樓至9樓，7樓為調解委員會，8樓有社會人文課、民政課、秘書室、人事室、會計室及政風室，9樓有工務課、役政災防課及經建課，3個樓層分別設置無障礙廁所、哺乳室、親子廁所等設施，希望帶給民眾耳目一新的感受。

另外，相關機關進駐行政園區後，原廳舍也將活化使用。新店調解委員會將做為活動中心，新店衛生所將調配做為長照、日照中心等社福機構，新店交通分隊則則做為消防局安坑分隊。

新店行政園區辦公大廳。圖／新店區公所提供
新店行政園區辦公大廳。圖／新店區公所提供

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