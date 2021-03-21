黃珊珊遭批帶風向士林夜市人多 柯文哲：假日的確有差
外界認為士林夜市近年逐漸沒落，但台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤昨日在臉書PO出士林夜市人潮眾多的照片，回擊是誰說冷清？但攤商表示因為昨天是假日，認為他們在帶風向。台北市長柯文哲今受訪時表示，夜市平日、假日的確還是有差，未來會有多個計畫，期盼將西門町成功的模式帶到士林夜市。
柯文哲說，坦白講，夜市還是有分平日、假日，不過他們對士林夜市有諸多計畫，像台北藝術中心ˋ4月就要竣工，明年還有台北燈節、白晝之夜，很多活動都會帶人潮過去，振興士林夜市。
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