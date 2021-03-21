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台北市YouBike1.0轉2.0 柯文哲：要快處理 不然一定亂

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
柯文哲表示，台北大縱走只是新的市政行銷，現階段最重要的還是將Youbike1.0轉成2.0。記者張睿廷／攝影
柯文哲表示，台北大縱走只是新的市政行銷，現階段最重要的還是將Youbike1.0轉成2.0。記者張睿廷／攝影

台北市長柯文哲將在28日參加台北大縱走，外界好奇這是不是想板回一城？柯文哲表示，台北大縱加上河濱自行車道30多公里，全長120公里，這只是新的市政行銷，他還提到，台北市目前最重要的是在短時間把YouBike1.0變成2.0，這一定要盡快完成，不然到時會變很亂。

柯文哲今受訪時表示，德國駐台大使說河濱自行車道還有更大的價值可以發揮，他們正在思考將台北大縱走與河濱自行車道變成環狀，來做市政行銷。

柯文哲說，台北自行車道現階段最重要的還是要將YouBike1.0換成2.0，這是一個數億的計劃案，不只升級，站點還會從400多站變成1200多站，不過這需要在最短的時間內處理好，不然到時一定會變很亂。

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