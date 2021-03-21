籲八里汙水廠交接不應卡關 營建署促新北市完成接管

八里汙水廠每日處理北北基312.2萬人的髒水約132萬噸，因汙水處理量變化，將移交給新北市政府接管。營建署呼籲，考量維護新北市民權益及整體系統安全，新北市府應依期程辦理八里汙水處理廠移交接管，不應使點而不交的情事發生，並依行政院決議，本於法定權責儘速辦理實質接管事宜。

八里汙水處理廠收集的汙水橫跨台北、新北及基隆，因新北市汙水處理量占處理總量的75.4%，已超越台北市。北市因此提出淡水河系汙水下水道系統及八里污水處理廠移交至新北市接管，經營建署協調且新北市表達接管意願後，2017年7月獲行政院同意，即開始辦理移交接管工作。

營建署表示，由於移交接管作業，雙北對員額與改善經費等看法有出入，始終未能推展進度，經行政院及營建署協調後，行政院去年8月已同意協助增補38名員額給新北市，但新北市截至目前為止僅晉用2名，為避免接管工作延宕，請新北市政府加速人員晉用作業。

營建署指出，依行政院今年1月11日召開的移交接管協調會議，已釐清既有設備汰舊更新因屬維護管理經費，可依管理委員會平台，由北北基三市依該設施所在地及收集水量比例共同編列預算支應；至於系統性缺失改善或功能提升經費問題，內政部已依會議裁示修正補助要點，新北市政府可依規定提案申請補助，儘速提出。

營建署表示，目前汙水收集系統位於新北市轄內相關設施，雙北市皆已確認完成設施及文件方面點交，僅餘新北市點頭同意即可接管；八里汙水處理廠目前則尚未進場啟動清點程序。