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水汙染靠他守護 新北推主題課程養成環保小局長

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
環保小局長們人生首次登上曝氣船。圖／新北市環保局提供
環保小局長們人生首次登上曝氣船。圖／新北市環保局提供

新北市環保局推出「環保小局長12堂課」，昨日進行以水汙染為主題的4至6堂課程，透過小局長實地操錯增加對河川水質、土壤與地下水的知識，環保局也希望小局長可以將課堂所學散播到校園，讓更多小朋友從小建立正確觀念。

環保局自2013年起，由各國小選出環保小局長，特別增設12堂環保主題課程，透過觀察體驗跟實作參與，了解環保的重要，在去年底已完成本學年前3堂主題課程。

這次課程環保局以水汙染作為主題，先讓小局長們到三重正義國小進行土壤採樣，藉由專業人士解說土壤檢測，讓小局長學習如何判斷土壤汙染程度，也讓小局長實際體驗如何採集地下水。

接著小局長在環保局安排下，生涯首次搭乘曝氣船，學習看懂河川汙染指標與水質參數，以及曝氣作用原理，利用打氣遊戲了解曝氣增加河川溶氧、改善污染的效用。

小局長們最後來到板橋溼地故事館，課程又分為「樹木功能介紹」、「樹木量測和生物觀察」、「樹枝蟲」手作DIY及「樹木生態系統」等4單元，以團隊合作加上科學方法，對樹木進行簡易量測及生態觀察，過程中也藉板橋435藝文特區枯枝與落葉材料創作，讓小局長了解資源循環對環境的重要。

環保局表示，環境守護除靠環保單位打擊汙染外，也須透過環境教育向下紮根，讓小朋友從小建立正確觀念，期許小局長能把經驗帶回校園向社會擴散，延續傳承環保永續發展。

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