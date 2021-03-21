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亂坑殺消費者？ 黃珊珊：半年改造 士林夜市改頭換面

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書說，市府市場精進計畫，現在逛士林夜市是很舒服的，士林夜市走出惡性競爭、店租天價、賣的東西一窩蜂等問題，創造攤位特色，以吸引人潮。圖／引用自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天在臉書說，市府市場精進計畫，現在逛士林夜市是很舒服的，士林夜市走出惡性競爭、店租天價、賣的東西一窩蜂等問題，創造攤位特色，以吸引人潮。圖／引用自黃珊珊臉書

受疫情衝擊嚴重影響，日前有網友貼出台北市士林夜市「老闆比客人多」的冷清照片，不過昨周末夜，士林夜市人潮回流，台北市副市長黃珊珊今天也在臉書說，經過市府市場精進計畫，現在逛士林夜市是很舒服的，黃珊珊提到，士林夜市缺特色店家與攤位，夜市也會自救，走出惡性競爭、店租天價、賣的東西一窩蜂等問題，創造攤位特色，以吸引人潮。

黃珊珊說，士林夜市自治會長昨晚傳給她幾張周六晚上的人潮照片，商家與攤商在去年開始，加入台北市政府市集精進方案，大家可能已經發現，馬路兩側有條藍虛線，所有攤架都退到虛線內，至少空出三米五的寬度供救災車輛通過，每個攤位都貼上了自治會的標籤、而且有編號，現在逛士林夜市，應該是很舒服的。

黃珊珊也說，士林夜市還缺的是更多的特色店家與特色攤位，以前士林夜市因為生意好，流行什麼或哪一家生意好，就一窩蜂跟風，每一家賣的東西都差不多，惡性競爭，網路平台興起後，很多店家因沒有特色就會被淘汰，但天價的店租，又讓更多不好或外來的業者來這裡大撈一票，造成整個夜市受到牽累而商譽受損。

黃珊珊表示，在地店家都希望自救，她上任後，就把士林夜市納入精進計畫，這大半年，已經整理得不錯，市府還會要求夜市加裝靜電除油煙機及油脂截留器，就像寧夏夜市與艋舺夜市一樣，成為不會排油煙及油水的乾淨夜市，另外也嘗試與寧夏夜市一樣，創造攤位特色，並盡量區隔商品，攤位的東西差異化才能吸引人潮。

黃珊珊說，台北藝術中心將開幕，會帶來另外一波不同的影響，士林夜市是緊鄰的門面，當然要整理得更好，藝文與市集一起共存共榮。

黃提到，沒有一個人想要這座城市退步，國際觀光客止於境外已經一整年了，市政府趁這段期間進行夜市精進計畫，已經改造了艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、華西街夜市、士林夜市、延三夜市、及慈聖宮美食街、公館夜市、南機場夜市，今年還要陸續精進其他幾個市場與夜市，盼邊境開放時，台北市已經改頭換面。

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