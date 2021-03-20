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誰說士林夜市冷清清？ 北市副市長貼照駁斥

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤在臉書貼出士林夜市今晚照片，蔡炳坤說，誰說「士林今晚冷清清」？明年士林北藝元年，風華再現指日可待。圖／引用自蔡炳坤臉書
台北市副市長蔡炳坤在臉書貼出士林夜市今晚照片，蔡炳坤說，誰說「士林今晚冷清清」？明年士林北藝元年，風華再現指日可待。圖／引用自蔡炳坤臉書

為搶救士林夜市北市府明年台北燈節及白晝之夜將移師到士林北藝周邊舉辦，不過不用等到明年北藝正式開幕，台北市副市長蔡炳坤在臉書貼出士林夜市今晚照片，蔡炳坤說，誰說「士林今晚冷清清」？明年士林北藝元年，風華再現指日可待。

日前因有網友在臉書貼出士林夜市「老闆與客人多」照片，引發熱議，台北市長柯文哲也提到，士林夜市要等北藝開幕一次帶動，北市府規劃明年北市府兩場大型活動，台北燈節及白晝之夜將為士林北藝周邊，包括士林夜市等吸百萬人潮。蔡炳坤也在臉書貼出士林夜市今晚的人潮。

蔡炳坤說，好友傳來今晚週末夜士林夜市的人潮，滿心感動與期待，誰說「台北今夜冷清清」？

蔡炳坤提到，「我們有信心，今年做好整備工作，明年2022年以文化（士林北藝無圍牆博物館）為底蘊，以大型活動（台北燈節+白晝之夜）為內涵，加上北藝開幕演出的能量，明年士林北藝元年，風華再現指日可待。

副市長黃珊珊也在臉書貼出士林夜市今晚人潮照片，黃珊珊也提到，士林夜市今天晚上的人潮，大家一起努力轉型迎向後疫情時代。

夜市 北市

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