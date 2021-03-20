聽新聞
test
0:00 / 0:00
誰說士林夜市冷清清？ 北市副市長貼照駁斥
為搶救士林夜市，北市府明年台北燈節及白晝之夜將移師到士林北藝周邊舉辦，不過不用等到明年北藝正式開幕，台北市副市長蔡炳坤在臉書貼出士林夜市今晚照片，蔡炳坤說，誰說「士林今晚冷清清」？明年士林北藝元年，風華再現指日可待。
日前因有網友在臉書貼出士林夜市「老闆與客人多」照片，引發熱議，台北市長柯文哲也提到，士林夜市要等北藝開幕一次帶動，北市府規劃明年北市府兩場大型活動，台北燈節及白晝之夜將為士林北藝周邊，包括士林夜市等吸百萬人潮。蔡炳坤也在臉書貼出士林夜市今晚的人潮。
蔡炳坤說，好友傳來今晚週末夜士林夜市的人潮，滿心感動與期待，誰說「台北今夜冷清清」？
蔡炳坤提到，「我們有信心，今年做好整備工作，明年2022年以文化（士林北藝無圍牆博物館）為底蘊，以大型活動（台北燈節+白晝之夜）為內涵，加上北藝開幕演出的能量，明年士林北藝元年，風華再現指日可待。
副市長黃珊珊也在臉書貼出士林夜市今晚人潮照片，黃珊珊也提到，士林夜市今天晚上的人潮，大家一起努力轉型迎向後疫情時代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言