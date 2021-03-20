誰說士林夜市冷清清？ 北市副市長貼照駁斥

為搶救士林夜市，北市府明年台北燈節及白晝之夜將移師到士林北藝周邊舉辦，不過不用等到明年北藝正式開幕，台北市副市長蔡炳坤在臉書貼出士林夜市今晚照片，蔡炳坤說，誰說「士林今晚冷清清」？明年士林北藝元年，風華再現指日可待。

日前因有網友在臉書貼出士林夜市「老闆與客人多」照片，引發熱議，台北市長柯文哲也提到，士林夜市要等北藝開幕一次帶動，北市府規劃明年北市府兩場大型活動，台北燈節及白晝之夜將為士林北藝周邊，包括士林夜市等吸百萬人潮。蔡炳坤也在臉書貼出士林夜市今晚的人潮。

蔡炳坤說，好友傳來今晚週末夜士林夜市的人潮，滿心感動與期待，誰說「台北今夜冷清清」？

蔡炳坤提到，「我們有信心，今年做好整備工作，明年2022年以文化（士林北藝無圍牆博物館）為底蘊，以大型活動（台北燈節+白晝之夜）為內涵，加上北藝開幕演出的能量，明年士林北藝元年，風華再現指日可待。

副市長黃珊珊也在臉書貼出士林夜市今晚人潮照片，黃珊珊也提到，士林夜市今天晚上的人潮，大家一起努力轉型迎向後疫情時代。