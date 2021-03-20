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新北各區漁會會員代表今改選 投票率最高僅三成

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市110年度漁會今日改選各基層漁會漁民小組長、副小組長及會員代表。圖／新北市農業局提供
新北市110年度漁會今日改選各基層漁會漁民小組長、副小組長及會員代表。圖／新北市農業局提供

新北市110年度漁會今日改選各基層漁會漁民小組長、副小組長及會員代表，農業局統計，今天選舉投票率26%，地方人士分析，此次投票率不高，各漁會投票率最高三成、最低一成，跟農會投票率最高有九成相比，較無競爭狀況。

區漁會以漁業類別或村、里等行政區為單位劃設漁民小組，每年定期開會，宣達漁會政策並讓小組成員反映意見，為漁會推行漁政及漁業知識推廣重要組織，各小組成員不僅相互交流漁業技術，小組內也凝聚深厚的向心力。而會員代表由漁會會員選出，出席漁會每年舉辦會員代表大會，聽取漁會年度規劃並提出建議，漁民小組及會員代表均對漁會與基層漁業影響深遠。

新北市瑞芳區漁會、貢寮區漁會理事長皆連任2次，此次改選皆登記監事，另萬里區漁會理事長練聰明也登記監事，並沒有爭取連任理事長，僅淡水區漁會理事長鄭康忠、金山區漁會理事長許國亮爭取連任。

農業局表示，本次應改選漁會計5家，全市具投票權漁會會員總人數3萬8810人，總投票人數1萬230人，投票率26％，共選出漁民小組長83人，副小組長17人，會員代表217人，合計317人，當選名單依規定於各投（開）票所公布。

農業局表示，漁會為公益社團法人，漁會選舉為4年一次盛事，本次選出之基層漁會會員代表，將在4月6日前由各基層漁會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席全國漁會之會員代表。4月15日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事。

投票率 漁民

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