原民會主委夷將•拔路兒：座談會請記者離席是誤會
副總統賴清德今天到台東行程，首站參訪原住民族文化創意產業聚落（TTICC），座談會中原民會工作人員因事前溝通未傳遞清楚，鬧出請記者離席的誤會。原民會主委夷將•拔路兒受訪時說「這是誤會一場」。
夷將•拔路兒說，當初規畫副總統行程，座談會就沒有對外開放，現場同仁沒有和媒體說清楚，就請媒體離開，才會造成誤會，這部分除對媒體抱歉，也會請同仁未來在行程安排溝通上，要充分說清楚講明白。
另至於總統府是否要求媒體離席，好讓賴能輕鬆自在與返鄉青年座談部分，夷將•拔路兒強調府方沒有要求，主要是事前經現場會勘後，座談會因空間實在太小，恐影響座談進行，媒體也不好採訪，所以才不對外開放。
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯•尤達卡）說，總統府從未要求原民會在座談會中請記者離席，副總統行程規畫都依原民會安排進行，這一點必須要鄭重澄清說明。
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