林口工一市地重劃 預計明年完工

新北林口工一市地重劃前年開始動工，開挖後卻發現地下滿是廢棄物，甚至有地主惡意延遲清運，不過新北地政局祭出不清除就排除重劃，也讓地主趕緊加速自行清運，新北市長侯友宜今前往視察，地政局指出，預計明年完工並進行土地交接等工作。

林口特定區從1975年就劃定為工業區，區域內只剩林口工一市地重劃尚未開發完成，工一區面積約108公頃，地政局以市地重劃進行開發，由於早年土地產權複雜、周邊道路狹小，大部分區域無人管理，導致土地遭棄置大量廢棄物。

林口工一內有地主出租倉儲給業者，但有業者堆置大量建築、醫療廢棄物，意圖市地重劃時交給政府清運，不過新北地政、工務、環保局決議，若地主不清運就排除重劃，最後地主於今年初將清運計畫送至環保局，預計6月清運完畢。

新北工務局指出，林口工一開工後不斷在地底發現廢棄物，因此訂定廢棄處理流程，並要求義務人在限期清理，目前有8成義務人有意願自行清理，預估可節省6億元公帑。

新北地政局表示，林口工一市地重劃工程預計明年下旬完工，明年4月就會有土地分配草案說明會，明年6月至後年2月分配結果公告至權利變更登記，預計明年底後年初就能土地交接。

新北市議員蔡淑君說，工程浩大但周邊民眾反彈較少，未來土地分配需注意民眾權益，另外林口工一完工後產業進駐，包含大貨車、員工車輛會非常多，附近交通若沒配套措施，會帶給當地極大考驗。