林口社宅公共藝術計畫今啟動 盼藝術融入社區生活

「林口社會住宅公共藝術計畫」今天正式啟動，內政部次長花敬群表示，盼望建立公共藝術新典範，林口社宅也有許多的非政府組織進駐，相互支持弱勢團體，將以這次藝術工程計畫發揮社區潛能，營造有故事的社區，打造一幅美麗的圖畫。

林口社會住宅公共藝術計畫歷時1年以上的徵選，最終由甫獲公共藝術卓越獎的吳瑪悧、劉柏宏策展人領軍14位本土和國際藝術家，以駐地滾動方式推動社會藝術工程。

花敬群表示，林口世大運社宅經費總計150億元，建築費用百分之一要用在公共藝術，過去大多是買雕塑品或是一幅畫，林口世大運社宅藝術計畫經費有1.5億元，經文化部審核通過計畫，計畫分兩階段進行，第一階段由潮草文創及原典創思，在4年的時間內，除了把藝術活動帶入社區生活，也會拍攝記錄片及商業性連續劇，把社宅的內涵向外傳遞，也跟社會有更多鏈結。

另外，近年獲獎連連的瀚草影視也將於林口社宅開拍劇集，團隊將融入社宅生活取材，呈現社宅獨特的居住生活和人物故事，並搭配多元的影劇卡司，以深入淺出的方式，打造台灣第一部專以「社會住宅」為題材的戲劇作品。

國家住都中心表示，藝術家及影劇團隊將真實入住社宅，傾聽居民的心聲，透過與居民的互動相互反饋，藉由影劇、紀錄片、社區營造、藝術活動等媒介，與社會大眾交流溝通，討論社宅的多元價值。