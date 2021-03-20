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北市今年12件行人死亡交通事故均為高齡 買菜晨運居多

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
警方維護行人安全執法取締及高齡行人交安宣導。圖/北市交大提供
警方維護行人安全執法取締及高齡行人交安宣導。圖/北市交大提供

北市交大統計，今年迄今北市發生行人死亡交通事故計12件12人，均為較高齡長者，年齡從54至98歲不等，多發生於晨間外出運動或買菜之途中，為維護行人通行安全。警方將持續推動路口安全大執法，加強取締車輛不禮讓行人及行人不依規定穿越道路。

交大分析，今年行人死亡事故的特性，分別為(一)年齡偏高：54至98歲不等。(二)晨間較多：7至11時5件最多、3至7時4件次之，主要係外出運動或買菜。(三)均發生在交岔路口行人穿越道路之際。此外，肇事原因為車輛搶越行人穿越道，行人不依號誌指示及未依規定行走行人穿越道。

交大表示，北市65歲以上高齡人口比例已逾19%，高齡長者可能因為視聽覺、認知功能及運動反應能力較低，或因疾病造成特定功能障礙，欠缺良好交通安全觀念等原因，交通事故及違規比例偏高。

為改善高齡行人安全問題，並加強防制行人交通事故，交大表示，持將續加強維護行人安全執法取締及高齡行人交安宣導，針對車輛不禮讓行人外，對於行人未依規定穿越道路也同步加強取締，以防止交通事故發生。經

經統計今年1至2月取締車輛不禮讓行人違規件數計2283件，較去年同期增加978件，增加75%，取締行人不依規定穿越道路件數計4048件，較去年同期增加2308件增加133%。

據道路交通管理處罰條例相關規定，車輛行經行人穿越道不暫停禮讓行人，最高可罰7200元，而行人不依規定穿越道路可罰300至600元。

交大指出，高齡長者接觸相關交安訊息管道較少，呼籲家中晚輩多了解長者在外用路習慣，提醒正確交通安全觀念，鼓勵搭乘大眾運輸、協助添購攜帶LED發光照明配件等，以減少交通事故發生。

交大 北市

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