3瀕危東方白鸛驚現金山同框 鳥友拍下珍貴畫面恐北返

新北市政府動保處於18日接獲民眾通報，金山區清水濕地出現3隻東方白鸛，當日隨即派員至現場，東方白鸛屬於世界瀕危物種，吸引很多民眾及愛鳥人士前來拍攝，拍到難得同框畫面。動保處今天表示，18日下午3隻東方白鸛又飛離清水濕地，目前處於候鳥即將結束避冬準備北返時節，有可能已北返，但也不排除會再來。

動保處長楊淑方說，其實這3隻東方白鸛出現在清水濕地已經一段時間了，疑似就是去年12月間出現的3隻東方白鸛，有時飛走又再飛回來，不知何時會真正北返，目前拍攝人潮已有減少，18日下午4時許，3隻東方白鸛又飛離清水濕地。

動保處說，東方白鸛每年冬天南遷度冬，台灣並不是遷徙路線，在台灣屬於一種迷鳥。由於清水濕地生態環境好，食物充足而且覓食範圍廣闊，每年都成為很多種候鳥的營養補給站，105年金山就曾出現3隻東方白鸛與迷路至台灣的西伯利亞小白鶴同框，包括黑面琵鷺、小白鶴等候鳥都曾經出現在清水濕地。

三芝動物之家獸醫謝弘斌表示，東方白鸛屬於鸛科鸛屬，比白鸛更大，體長約1.29米，與白鸛不同的是，除了翅膀為黑色外，眼睛周圍還有一塊紅色的皮膚，虹膜為白色，喙部黑色。目前時序已到春天，氣候逐漸暖和，南遷台灣度冬的東方白鸛聚集在金山清水濕地，現在是進行北返前最重要的營養補給時間，請民眾切勿隨意驚擾、丟棄食物垃圾，破壞環境衛生。大家共同維護現場秩序，安靜不喧嘩，避免干擾野鳥棲息。

動保處表示，西方人喜歡白鸛，稱白鸛為「送子鳥」，視為「福氣」到來，這次飛到金山覓食棲息，農田附近有充份食物來源，期待牠可好好補充體力，祝福牠可以依照遷徙路線順利返鄉，明年也歡迎東方白鸛再來金山清水濕地避冬