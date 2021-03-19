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不用改名叫鮭魚 林口有機村推尋找臉書暱稱活動

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
語林有機農場全放牧雞蛋每日2次以人工撿拾雞蛋。圖／林口區公所提供
語林有機農場全放牧雞蛋每日2次以人工撿拾雞蛋。圖／林口區公所提供

近期鮭魚改名潮正熱，林口區公所與林口有機村也合作開啟尋人啟事，只要臉書暱稱有「菜」、「蛋」或「茶」就可以參加林口特有紅鑽烏龍茶葉禮盒抽獎，林口有機村也訂於4月3日起每周六、日於林口三井Outlet展開直售，後續公所與有機村還會有消費滿額送、食農教育課程。

語林有機農場業者邱語玲表示，林口有機村成立2年，由林口在地一群志同道合的夥伴組成，目前有「語林有機農場」、「芽寶寶有機農場」、「詩進農場」、「周好小農場」、「畦遊季有機農場」、「米力農場」、「純土有機農場」、「達彪茶園」等8家成員，種植品項包含葉菜類、芽菜類、雞蛋、有機米、有機茶還有草莓，目前也供應新北市學校營養午餐及宅配販售，獲得一群消費者支持。

林口區長藍品畯表示，林口有機蔬菜認證面積達5公頃，是新北市面積最大，產量亦最多，農場散落在南勢、頂福、小南灣一帶，沿著林口溪岸看見白色網室，通常就是有機農場所在。從事有機耕作的這一群朋友，以「林口有機 無限生機」為出發，帶有一腔對土地的崇敬及對地球資源永續的執著，連結土地原味，尊重各物種之間生存空間，只為了讓民眾吃一口自然，品嚐健康滋味。

公所表示，後續跟有機村將會推出消費滿額送、食農教育課程。歡迎民眾前往消費支持。為了讓更多人認識林口有機農業的活力，公所將陸續推出林口有機村地圖、另將推出影片介紹林口有機農場之美。

周好小農場有機種植，蔬菜與草自然共存。圖／林口區公所提供
周好小農場有機種植，蔬菜與草自然共存。圖／林口區公所提供

林口 食農教育

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