快訊

你自提退休金了嗎？勞退自提人數去年10月突破1成

楊潔篪斥責美國 陸媒喝采：中國已非當年那個中國了！

淡水柔道角力聯盟表揚大會 熱鬧又溫馨

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
大淡水地區柔道角力聯盟召集人市議員陳偉杰，舉辦表揚大會，讓去年在全國賽表現優異的選手們接受表揚感受榮耀。 圖／紅樹林有線電視提供
大淡水地區柔道角力聯盟召集人市議員陳偉杰，舉辦表揚大會，讓去年在全國賽表現優異的選手們接受表揚感受榮耀。 圖／紅樹林有線電視提供

為了從小培育柔道角力選手，去年底新北市議員陳偉杰與深耕多年的謝貴美男老師成立大淡水地區柔道角力聯盟，為各學校的選手們爭取許多學習資源，身為聯盟召集人市議員陳偉杰，舉辦一場柔道角力選手表揚大會，讓去年在全國賽表現優異的選手們接受表揚感受榮耀。

剛成立的柔道角力聯盟，包括了竹圍高中柔道隊、角力隊、正德國中柔道角力隊、新興國小柔道角力推廣協會、鄧公國小柔道角力隊以及三芝區興華國小，都有加入。市議員陳偉杰表示，大淡水柔道角力聯盟，支持許多學校的柔道角力選手們的比賽或是練習場地資源，而未來希望可以向政府單位來爭取，讓更多的資源挹注到這些體育小小選手身上。

市議員陳偉杰表示，非常感謝竹圍高中提供場地，還有教練、老師協助，讓聯盟第一次的表揚大會大成功，現場來了三百多位家長、選手、校長和老師們，除了熱鬧溫馨之外，更多了份感動，議員強調，選手培訓不能等、更不能沒資源，未來會跟上場的各位選手們一樣全力以赴。

柔道 淡水

延伸閱讀

柔道國手酒駕害死學妹 她家境清寒台東大學發動慰助

經費卡政院藍嘆沒院長爸爸 侯友宜：有賴新北12立委

淡北道路被卡 新北民代怒：地方建設也分藍綠嗎？

民進黨要藍提能源政策 國民黨：想問國民黨如何執政？

相關新聞

不滿Y19A捷運工程影響生計 上千名廠商赴北市府抗議

北市捷運局規劃環狀線北環段Y19A地下車站與Y18高架段相接，出土段引周遭廠商居民不滿，今赴北市府抗議。自救會指出，該段...

北市空品拉警報 今起禁拆屋等7行為

北市19、20日空氣品質有機會達紅色等級(AQI>150)，環保局提醒民眾注意防範，北市府自今天起啟動管制空氣汙染行為，...

大雨易積水 汐止水源路加大排水溝改善

汐止水源路一段，長期以來水溝不夠大，再加上下大雨大量山水沖下來宣洩不及，每逢大雨就容易積淹水，讓附近住戶們很困擾，所以，汐止區公所也爭取經費，目前正在進行排水改善工程，預計四月底完工。

三生步道櫻花季尾聲 賞花還可以拔蘿蔔

三芝區三生步道櫻花季接近尾聲，現在來到三生步道可以見到不少櫻花樹已經冒出綠葉，留在枝頭上的櫻花與綠葉相間，成為另一種的櫻花美景，步道的希望市集旁，還有一塊蘿蔔田正好可以體驗採收，讓遊客來到這裡，除了賞花還有蘿蔔可以拔。

不用改名叫鮭魚 林口有機村推尋找臉書暱稱活動

近期鮭魚改名潮正熱，林口區公所與林口有機村也合作開啟尋人啟事，只要臉書暱稱有「菜」、「蛋」或「茶」就可以參加林口特有紅鑽...

新北市長專訪／侯友宜：當市長一天少一天 人民託付趕快做

新北市長侯友宜接受本報專訪時，先以自身當警探經歷當開頭，強調自己刑警工作面臨槍林彈雨，如今市長工作雖然24小時都忙碌，但晚上被叫起來次數很少，認為「我現在是活在幸福當中。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。