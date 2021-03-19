淡水柔道角力聯盟表揚大會 熱鬧又溫馨

為了從小培育柔道角力選手，去年底新北市議員陳偉杰與深耕多年的謝貴美男老師成立大淡水地區柔道角力聯盟，為各學校的選手們爭取許多學習資源，身為聯盟召集人市議員陳偉杰，舉辦一場柔道角力選手表揚大會，讓去年在全國賽表現優異的選手們接受表揚感受榮耀。

剛成立的柔道角力聯盟，包括了竹圍高中柔道隊、角力隊、正德國中柔道角力隊、新興國小柔道角力推廣協會、鄧公國小柔道角力隊以及三芝區興華國小，都有加入。市議員陳偉杰表示，大淡水柔道角力聯盟，支持許多學校的柔道角力選手們的比賽或是練習場地資源，而未來希望可以向政府單位來爭取，讓更多的資源挹注到這些體育小小選手身上。

市議員陳偉杰表示，非常感謝竹圍高中提供場地，還有教練、老師協助，讓聯盟第一次的表揚大會大成功，現場來了三百多位家長、選手、校長和老師們，除了熱鬧溫馨之外，更多了份感動，議員強調，選手培訓不能等、更不能沒資源，未來會跟上場的各位選手們一樣全力以赴。