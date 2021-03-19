挺鳳梨農請喝咖啡 汐止議員半小時賣百箱
為了挺農民，新北市議員周雅玲在上個月就訂了一百箱的鳳梨，今(19)日上午到貨，而為了力挺鳳梨農民，市議員周雅玲加碼送咖啡，一開賣就吸引好多人來買，半小時就賣出了一百箱的鳳梨。
市議員周雅玲說，昨天在臉書上就有po今天要來挺農民，只要買鳳梨雅玲加碼送咖啡，今天早上11點一開始把鳳梨往服務處門口搬的時候，行經的民眾就已經是絡繹不絕前來幫農民支持他們，不到半小時時間就幫農民銷售了一百箱的鳳梨。
周雅玲表示，這些熱情購買鳳梨的民眾，從他們口袋裡掏出來的不止是錢更是滿滿的愛心，雅玲看在眼裡好感動，他們在喝咖啡一邊聊天的同時也說，在做愛心的同時也回去呼朋引伴找了鄰居、兄弟姊妹一起來買，這也讓我看到，雖然農民很辛苦，但是當他們有任何需求的時候，我們的鄉親們都會站出來支持，辛苦的農民繼續加油，台灣滿滿都是愛。
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