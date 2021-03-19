貢寮共餐推在地藝術 鮑魚殼變吊飾長者好愛

固定周五共餐的貢寮社區，為增加長者前來參與活動的意願，今年在共餐前推出藝術課程，今(19)日便是第一堂課，社區理事長賴蓮池特別邀請自己初中時的同學，同時也是駐點福隆的砂畫老師吳藝凡，教導大家如何用貢寮隨處可取的鮑魚殼，融入砂畫技巧製成藝術品，老人家都愛不釋手。

貢寮社區發展協會理事長賴蓮池表示，社區一向致力推廣貢寮區特色，除了研發鮑魚海鮮粥，呈現在地十足的海味外，廢棄的鮑魚殼也期望賦予藝術新生命，透過以前初中時的好交情，今年邀請砂畫藝術家吳老師帶領長者體驗鮑魚殼創作，簡單的蝶谷巴特技巧，就能完成色彩多樣、有貢寮風格的吊飾。

夢軒工作室老師吳藝凡表示，鮑魚殼要做成藝術品，從上白膠並選擇蝶谷巴特花樣，再想好範圍剪下貼上，長者們興奮地來到講台前挑選各種顏色的細砂，像渲染效果般，讓圖案呈現出意境，可愛動物、典雅花卉都是老人家喜愛的花樣，廢棄物能重獲新生，長者們對於自己的作品，都掩飾不了藝術創作的成就感與喜愛。

貢寮里長楊張翠華表示，社區成員雖然年紀大了，難免擔心自己的手作能力，但是貢寮社區的大家都很有心，願意做練習截長補短，多年來累積不少編織作品，展示櫃都放滿了，做完藝術創作，大家就開心吃著營養共餐，也期待著接下來每周五早上，由砂畫老師帶來精彩有趣的藝術課程。