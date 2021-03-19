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大雨易積水 汐止水源路加大排水溝改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止水源路一段容易積淹水，區公所正在進行排水改善工程，預計四月底完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止水源路一段容易積淹水，區公所正在進行排水改善工程，預計四月底完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止水源路一段，長期以來水溝不夠大，再加上下大雨大量山水沖下來宣洩不及，每逢大雨就容易積淹水，讓附近住戶們很困擾，所以，汐止區公所也爭取經費，目前正在進行排水改善工程，預計四月底完工。

文化里長余寶聰說，這一段每逢及時雨都會積水，很嚴重，那每次開里長聯繫會報時就一直建議這件事情，很感謝公所幫忙，今年總算來改善，從水源路一段235號一直到241號這一段，每逢大雨就一直積淹水，那這次水溝改善，從原本設計為60，後來改為80，希望這次二百多萬經費能夠徹底改善。

自強里長康金龍指出，很感謝區長關心排水工程，這條水溝從文化里到自強里，以往還沒改善前容易積淹水，希望完工後能夠改善。

汐止區長陳健民表示，在水源路一段這裡正在做排水溝拓寬改善工程，這個區域長期以來一直受積淹水所苦，水從環山路下來後都會集中在這附近，那兩個里的里長也一直希望能夠改善，所以公所也跟新北市政府爭取了兩百多萬的經費，現在正在施工，完工後就能改善這一帶長期以來的積淹水情形。

淹水 汐止

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