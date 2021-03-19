聽新聞
test
0:00 / 0:00
大雨易積水 汐止水源路加大排水溝改善
汐止水源路一段，長期以來水溝不夠大，再加上下大雨大量山水沖下來宣洩不及，每逢大雨就容易積淹水，讓附近住戶們很困擾，所以，汐止區公所也爭取經費，目前正在進行排水改善工程，預計四月底完工。
文化里長余寶聰說，這一段每逢及時雨都會積水，很嚴重，那每次開里長聯繫會報時就一直建議這件事情，很感謝公所幫忙，今年總算來改善，從水源路一段235號一直到241號這一段，每逢大雨就一直積淹水，那這次水溝改善，從原本設計為60，後來改為80，希望這次二百多萬經費能夠徹底改善。
自強里長康金龍指出，很感謝區長關心排水工程，這條水溝從文化里到自強里，以往還沒改善前容易積淹水，希望完工後能夠改善。
汐止區長陳健民表示，在水源路一段這裡正在做排水溝拓寬改善工程，這個區域長期以來一直受積淹水所苦，水從環山路下來後都會集中在這附近，那兩個里的里長也一直希望能夠改善，所以公所也跟新北市政府爭取了兩百多萬的經費，現在正在施工，完工後就能改善這一帶長期以來的積淹水情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言