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三生步道櫻花季尾聲 賞花還可以拔蘿蔔

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區三生步道櫻花季接近尾聲，希望市集旁還有一塊蘿蔔田正好可以體驗採收。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區三生步道櫻花季接近尾聲，希望市集旁還有一塊蘿蔔田正好可以體驗採收。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區三生步道櫻花季接近尾聲，現在來到三生步道可以見到不少櫻花樹已經冒出綠葉，留在枝頭上的櫻花與綠葉相間，成為另一種的櫻花美景，步道的希望市集旁，還有一塊蘿蔔田正好可以體驗採收，讓遊客除了賞花還有蘿蔔可以拔。

三和社區發展協會執行長江慶崇說， 雖然花況接近尾聲，依舊是有不少賞花遊客前來，加上大坑溪畔景色優美，也有不少來散步踏青的民眾，而希望市集旁，還有一塊蘿蔔田正好可以體驗採收，讓遊客來到這裡，除了賞花還有蘿蔔可以拔。

三和社區種植的白蘿蔔已經成熟可以收成，本週開始也開放民眾拔蘿蔔體驗，只是數量不多，產季也不長，大約會跟三生步道的櫻花一起落幕，喜愛戶外賞花、農事體驗的民眾可千萬要把握季節尾聲，到三芝三生步道走走踏青。

櫻花季 賞花

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