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鳳鳴派出所老舊空間不足 新建工程今動土明年7月完工
新北市鶯歌區鳳鳴派出所已使用31年、廳舍老舊，是跟民間承租用地建設，且備勤室空間有限，部分人員需在外租房子，配合鳳鳴重劃區未來的人口成長及交通發展，新北市警察局今天舉辦動土典禮，預計110年7月完工，未來可提供舒適空間供派出所人員辦公。
「三峽分局鳳鳴派出所與社會局身心障礙照顧設施共構新建工程」面積1133.17平方公尺，預計興建地下1層、地上4層之鋼筋混凝土結構建築物，發包工程經費計5804萬3700元，費用由市府負擔。鳳鳴派出所也是新北市首座結合身心障礙照顧設施的共構派出所，日後將可提供員警勤務與生活空間，以及身心障礙者社區式日間照顧服務，更完善與即時協助鳳鳴地區民眾且減少身心障礙照顧者家庭的負擔。
鳳鳴所長黃奇偉表示，鳳鳴所總計15名警員，舊廳舍備勤室空間有限，無法容納所有同仁，所以部分警員需要在外租房子，新廳舍完工後，人力也將增加到30人，未來鳳鳴火車站及捷運三鶯線陸續完工，也有充足的人力可以服務在地民眾。
另外，三峽分局同樣面臨設備老舊、廳舍不足、宿舍有漏水問題，三峽分局副局長黃家瑋表示，分局已使用44年，使用年限快到期，接下來希望爭取三峽分局原地重建工程，並跟消防局三峽分隊共構，為同仁爭取更好的辦公空間。
新北市議員江怡臻表示，不管是身心障礙族群的基礎照護或是高齡人口的長期照護，都為家庭帶來很大的壓力，很高興看到鳳鳴派出所與身心障礙照顧措施結合，這是社會安全網最好的例子；新北市議員廖宜琨表示，他不斷爭取分局重建，原本在跟分局後面的私有地地主媒合，但因價格過高無法收購，近期市府在討論公設保留地檢討施放，但最快要等2至3年的時間，他也會持續爭取。
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