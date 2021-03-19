鳳鳴派出所老舊空間不足 新建工程今動土明年7月完工

新北市鶯歌區鳳鳴派出所已使用31年、廳舍老舊，是跟民間承租用地建設，且備勤室空間有限，部分人員需在外租房子，配合鳳鳴重劃區未來的人口成長及交通發展，新北市警察局今天舉辦動土典禮，預計110年7月完工，未來可提供舒適空間供派出所人員辦公。

「三峽分局鳳鳴派出所與社會局身心障礙照顧設施共構新建工程」面積1133.17平方公尺，預計興建地下1層、地上4層之鋼筋混凝土結構建築物，發包工程經費計5804萬3700元，費用由市府負擔。鳳鳴派出所也是新北市首座結合身心障礙照顧設施的共構派出所，日後將可提供員警勤務與生活空間，以及身心障礙者社區式日間照顧服務，更完善與即時協助鳳鳴地區民眾且減少身心障礙照顧者家庭的負擔。

鳳鳴所長黃奇偉表示，鳳鳴所總計15名警員，舊廳舍備勤室空間有限，無法容納所有同仁，所以部分警員需要在外租房子，新廳舍完工後，人力也將增加到30人，未來鳳鳴火車站及捷運三鶯線陸續完工，也有充足的人力可以服務在地民眾。

另外，三峽分局同樣面臨設備老舊、廳舍不足、宿舍有漏水問題，三峽分局副局長黃家瑋表示，分局已使用44年，使用年限快到期，接下來希望爭取三峽分局原地重建工程，並跟消防局三峽分隊共構，為同仁爭取更好的辦公空間。