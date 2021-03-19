新北香魚川路跑 全程跑新店溪香魚成長洄游路線3湖5潭

新北新店溪為香魚的故鄉，新北觀旅局響應聯合國「世界水日」，5月15日至31日將舉辦「香魚川」系列路跑，全程循新店溪香魚成長洄游路線，將經過3湖5潭，且分為Battle團跑9.9公里組、馬拉松組、線上路跑3組，即日起開放報名。

香魚只生活在乾淨的河川，新北副市長謝政達說，守護河川、維護生物多性是跨世代的百年志業，除了Battle團跑、馬拉松組組外，線上路跑還結合「袋跑者」概念，邊跑邊用專用垃圾帶撿拾小件垃圾，提倡環保概念。

新北觀旅局指出，Battle團跑9.9公里組、馬拉松組的實際路跑日為3月15日，起跑點為新店碧潭東岸，Battle團跑限額400名並分為TOGETHER、POSSIBLE2組，獲勝的組別可拿到紀念帽子；全馬組限額550名沿著新店溪跑42公里。

觀旅局長張其強說，線上路跑的報名費200元，就可獲得香魚造型的環保垃圾袋，活動期間就能拿著環保垃圾袋邊跑邊撿垃圾響應環保，跑者可透過路跑App紀錄跑滿團跑組或馬拉松組的距離，事後截圖上傳官網就能獲得完賽證明。

香魚川路跑全程跑在香魚成長洄游路線，行經濛濛湖、梅花湖、燕子湖、青潭、碧潭、灣潭、直潭、塗潭，觀旅局指出，Battle團跑組、馬拉松組報名費為1200元，跑完可獲得完賽禮，若要香魚造型的環保垃圾袋，須以100元加購。